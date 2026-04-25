'भारत के लिए खेलना एकमात्र लक्ष्य, इससे बड़ा कुछ नहीं': क्रुणाल पांड्या

बेंगलुरु, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेल रहे ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या का कहना है कि उनका लक्ष्य हमेशा भारत के लिए खेलना रहा है। भारतीय टीम की जर्सी पहनने से बेहतर कोई एहसास नहीं है।

आरसीबी और जीटी के बीच हुए मैच में आखिरी ओवरों में छोटी लेकिन तेज पारी खेल अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद क्रुणाल ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा, "एक बार फिर नीली जर्सी में खेलने से बड़ा कुछ नहीं है। मेरा लक्ष्य हमेशा इंडिया के लिए खेलना रहा है। लेकिन फिर, मेरे नियंत्रण में क्या है? लगातार अच्छा प्रदर्शन और मैं अपनी टीम के लिए मैच कैसे जीतता हूं, इसी पर मैं फोकस करने की कोशिश करता हूं।"

क्रुणाल ने अपने अप्रोच को बनाने में दबाव में संभालने की क्षमता के बारे में कहा, "मुझे हमेशा दबाव वाली स्थिति पसंद आई है। मैंने क्रिकेट में अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक दिमाग होता है और आप जिंदगी और खेल में उसी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, मैंने हमेशा इस बात पर फोकस किया है कि मैं एक इंसान के तौर पर कैसे बेहतर हो सकता हूं, और यही वजह है कि मैं इस तरह से क्रिकेट खेल पाता हूं।"

क्रुणाल ने तेजी से बदलते टी20 माहौल में एक गेंदबाज के तौर पर खुद को बेहतर बनाने के बारे में कहा, "हर साल, बल्लेबाजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जब आप अपनी जगह पर खड़े होते हैं, तो आपको सच में लगता है, 'आप कहां गेंदबाजी करेंगे?' क्योंकि आपको लगता है कि बल्लेबाज आपको कहीं भी हिट कर सकता है।"

उन्होंने अपनी गेंदबाजी में विविधता लाकर सबसे आगे रहने की अपनी कोशिशों को श्रेय देते हुए कहा, "यह इनोवेशन 'मैं एक कदम आगे कैसे रह सकता हूं?' से आया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ऐसा नहीं किया। तेज गेंदबाजों को ही सारा आनंद क्यों मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि स्पिनर्स को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, वह अच्छा है, और लोग उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, एक ट्रेंड सेट करना अच्छा है।"

पांड्या को कई बार गेंदबाजी के दौरान बाउंसर करते हुए देखा गया है। एक स्पिनर के लिए यह आम बात नहीं है।

क्रुणाल ने अपनी गेंदबाजी को बेहतर बनाने का श्रेय आरसीबी के स्पिन-गेंदबाजी कोच मालोलन रंगराजन को देते हुए कहा, "मुझे लगा कि पिछला साल मेरे लिए बहुत अच्छा था, इसलिए इस सीजन में आते हुए, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी गेंदबाजी में और क्या जोड़ सकता हूं। इसका बहुत सारा श्रेय हमारे स्पिन-गेंदबाजी कोच, मालोलन को जाता है, जिन्होंने मुझे आजादी दी। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और आत्मविश्वास दिया है।"

--आईएएनएस

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