भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम घोषित, कप्तान बावुमा की वापसी

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह सीरीज 14-26 नवंबर के बीच खेली जानी है।

हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहने के बाद कप्तान टेंबा बावुमा ने टीम में वापसी की है। बावुमा बाएं पिंडली की चोट से पूरी तरह उबर गए हैं।

बावुमा ने इस वर्ष जून में आखिरी बार टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अब तक कुल 64 मुकाबले खेले, जिसकी 110 पारियों में 38.22 की औसत के साथ 3,708 रन बनाए। इस दौरान बावुमा ने 4 शतक और 25 अर्धशतक जमाए।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच आयोजित होगा।

दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के बाद दोनों देश 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगे, जिसके बाद 9-19 दिसंबर के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज आयोजित होगी।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मुकाबले जीते, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम ने 18 मैच अपने नाम किए। 10 टेस्ट ड्रॉ भी रहे।

दोनों देशों के बीच 2023/24 में खेली गई पिछली टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। इससे पहले 2021/22 में साउथ अफ्रीका ने 3 मुकाबलों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। 2019/20 में भारत ने इस टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया।

साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम : टेंबा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन्ने।

--आईएएनएस

आरएसजी