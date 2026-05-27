भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम घोषित, हशमतुल्लाह शाहिदी होंगे कप्तान

काबुल, 26 मई (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने अफगानिस्तान टीम की घोषणा कर दी है। एसीबी ने मंगलवार को टेस्ट और वनडे के लिए टीम की घोषणा की। हशमतुल्लाह शाहिदी दोनों टीमों की कप्तानी करेंगे। टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए 15-15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है।

भारत के खिलाफ इस अहम सीरीज के लिए मेहमान टीम में राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजई जैसे स्टार खिलाड़ी अहम भूमिका में हैं।

वनडे टीम में अफगानिस्तान के लिए बल्लेबाजी में रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान अहम होंगे। दोनों पारी की शुरुआत करेंगे। शाहिदी, रहमत शाह और दरविश रसूली मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे। ऑल-राउंडर नबी और उमरजई गेंदबाजी और बल्लेबाजी में टीम को ताकत देंगे।

गेंदबाजी की कमान राशिद खान के आस-पास रहेगी। युवा स्पिनर एएम गजनफर और तेज गेंदबाज बिलाल सामी, फरीद मलिक और जिया-उर-रहमान शरीफी भी शामिल हैं। नांग्याल खारोताई भी टीम में हैं, जबकि कैस अहमद, सलीम सफी और बशीर अहमद को रिजर्व के तौर पर रखा गया है।

टेस्ट में अफगानिस्तान की टीम थोड़ी अलग है। टीम में अब्दुल मलिक, रहमानुल्लाह जादरान और शराफुदीन अशरफ रेड-बॉल टीम में आए हैं। रहमत शाह और गुरबाज भी अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। इकराम अलीखिल और अफसर जजई को कीपर के तौर पर चुना गया है।

राशिद खान टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं। टेस्ट में स्पिन गेंदबाजी की कमान शराफुदीन अशरफ, कैस अहमद और नांग्याल खारोताई संभालेंगे।

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट 6 से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज होगी। पहला वनडे धर्मशाला में 13 जून को, दूसरा वनडे लखनऊ में 17 जून को और तीसरा वनडे चेन्नई में 20 जून को खेला जाएगा।

भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए अफगानिस्तान की टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, और सलीम सफी।

रिजर्व खिलाड़ी: बशीर अहमद, बहिर शाह, और इस्मत आलम।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, एएम गजनफर, जिया-उर-रहमान शरीफी, फरीद मलिक और बिलाल समी।

रिजर्व खिलाड़ी: कैस अहमद, सलीम सफी और बशीर अहमद।

--आईएएनएस

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