भारत को कोई भी टीम हरा सकती है : मुख्य कोच बांग्लादेश

Sep 24, 2025, 02:19 AM

दुबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप सुपर-4 में बुधवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है। मैच से पहले बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस ने कहा है कि भारतीय टीम को कोई भी दूसरी टीम हरा सकती है।

फिल सिमंस ने कहा, "बांग्लादेश टूर्नामेंट की पसंदीदा टीम को परखने के लिए उत्सुक है। हर टीम में भारत को हराने की क्षमता है। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कैसे खेला ये अहम नहीं है। मैच के साढ़े तीन घंटे अहम होंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और भारत की कमिंया ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम मैच जीतते हैं। भारत दुनिया की नंबर एक टी20 टीम है। इसलिए उनके साथ होने वाले मैच की हाइप होती है। हम उसी हाइप का फायदा उठाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, “लगातार टी20 और वनडे मैच खेलना बेहद मुश्किल है। इससे शारीरिक तनाव बढ़ता है, लेकिन हमने कड़ी मेहनत की है और खिलाड़ी पूरी तरह फिट हैं। हालांकि, किसी भी टीम के लिए लगातार टी20 मैच खेलना ठीक नहीं है। यह लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है।”

मुख्य कोच ने कहा, "टी20 क्रिकेट तेजी से आंकड़ों पर आधारित होता जा रहा है। यह अत्यधिक जोखिम लेने के बजाय स्पष्टता और निरंतरता पर केंद्रित है। मैं जब से यहां हूं, हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हम इसी तरह खेलना चाहते हैं। हमने इस तरह खेलने के लिए सही खिलाड़ियों को चुना है और अब तक, इससे हमें फायदा हुआ है। यह अच्छा चल रहा है।"

मुस्तफिजुर रहमान की तारीफ करते हुए फिल सिमंस ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के इरादे से यहां नहीं आई है। हम टूर्नामेंट जीतने के लिए यहां आए हैं।

भारत और बांग्लादेश दोनों ही बुधवार को एशिया कप सुपर-4 का अपना दूसरा मैच खेलेंगे। बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराय था, जबकि भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। जीतने वाली टीम का फाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। टी20 में भारत का पलड़ा बांग्लादेश पर बहुत भारी है। अब तक खेले गए 17 मैचों में 16 बार भारतीय टीम जीती है। बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में सफलता मिली है।

