भारत की जीत वर्ल्ड क्रिकेट में उसके दबदबे को दिखाती है: देवजीत सैकिया

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत की तारीफ की है। सैकिया ने कहा है कि लगातार दो जीत वर्ल्ड क्रिकेट में टीम के दबदबे को दिखाती है। यह पूरे देश के लिए गर्व का पल है।

भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया। भारत तीन बार मेंस टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाला पहला देश बन गया है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए, सैकिया ने कहा कि यह जीत देश के लिए जश्न का पल था और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में टीम के निडर रवैये की तारीफ की।

सैकिया ने आईएएनएस से ​​कहा, "इतिहास रचा गया, इतिहास फिर से लिखा गया। देश टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है जिसने हमारे टी20 वर्ल्ड कप को सफलतापूर्वक बचाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और पूरी टीम इंडिया के हर सदस्य को उनके निडर क्रिकेट और कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए दिल से बधाई और सलाम।"

सैकिया ने कहा कि लगातार दो टाइटल जीतना ग्लोबल स्टेज पर भारतीय क्रिकेट की ताकत और निरंतरता को दिखाता है। उन्होंने कहा, "लगातार दो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना एक शानदार और पहले कभी नहीं देखी गई कामयाबी है, जो वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के दबदबे को साबित करती है।"

रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए। इस पारी में संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रन की पारी खेली, जबकि अभिषेक शर्मा ने 52 रन टीम के खाते में जोड़े। ईशान किशन ने 54 रन का योगदान दिया।

इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने 26 गेंदों में 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ 52 रन की पारी खेली, जबकि मिचेल सेंटनर ने 43 रन बनाए। भारत ने मैच 96 रन से अपने नाम किया।

