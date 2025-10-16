'भारत को बहुत-बहुत बधाई,' 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पर बोले आईसीसी अध्यक्ष जय शाह

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने गुरुवार को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की सिफारिश पर बधाई दी और इसे भारतीय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।

राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को पुष्टि की कि वह 2030 शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद शहर के नाम की सिफारिश मेजबान शहर के रूप में करेगी।

जय शाह ने एक्स पर लिखा, "कॉमनवेल्थ एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी देने पर भारत को बहुत-बहुत बधाई। यह भारतीय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और देश की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का प्रमाण है।

अहमदाबाद की सिफारिश कॉमनवेल्थ खेल मूल्यांकन समिति की देखरेख में की गई एक विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करती है, जिसने तकनीकी वितरण, एथलीट अनुभव, बुनियादी ढांचे, शासन और कॉमनवेल्थ खेल मूल्यों के साथ संरेखण सहित कई मानदंडों के आधार पर उम्मीदवार शहरों का मूल्यांकन किया।

कॉमनवेल्थ खेल के 'गेम्स रीसेट' सिद्धांतों द्वारा तैयार, जो संभावित मेजबानों को नवीनता लाने और सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारत (अहमदाबाद) और नाइजीरिया (अबुजा) दोनों ने आकर्षक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो कॉमनवेल्थ खेल आंदोलन की महत्वाकांक्षा और क्षमता को दर्शाते हैं।

यह सिफारिश कॉमनवेल्थ खेल आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। 2030 के खेल 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में आयोजित उद्घाटन समारोह का शताब्दी वर्ष होगा।

भारत के राष्ट्रमंडल खेल संघ की अध्यक्ष पी. टी. उषा ने कहा, "अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करना भारत के लिए एक असाधारण सम्मान की बात होगी। ये खेल न केवल भारत की विश्वस्तरीय खेल और आयोजन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि विकसित भारत 2047 की ओर हमारी राष्ट्रीय यात्रा में भी एक सार्थक भूमिका निभाएंगे। हम 2030 के खेलों को अपने युवाओं को प्रेरित करने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने और राष्ट्रमंडल में एक साझा भविष्य में योगदान देने के एक सशक्त अवसर के रूप में देखते हैं।"

भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। 2022 में बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल चौथे स्थान पर रहा था।

--आईएएनएस

पीएके