भारत एक सच्चे चैंपियन की तरह खेला, मुझे महिला क्रिकेटर होने पर गर्व : डायना एडुल्जी

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय कप्तान डायना एडुल्जी ने हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया के महिला विश्व कप जीतने पर गर्व जताया है। एडुल्जी ने इसे क्रिकेट के लिए एक यादगार दिन बताते हुए कहा कि उन्हें एक महिला क्रिकेटर होने पर गर्व है।
डायना इडुल्जी ने कहा, "यह एक यादगार दिन है। मैं बहुत खुश हूं। एक महिला क्रिकेटर होने पर गर्व महसूस करती हूं। पिछले 50 वर्षों की मेहनत रंग लाई है। मुझे बहुत गर्व है कि लड़कियों ने यह विश्व कप जीता है। वे सभी प्रशंसा की हकदार हैं, उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला। इस मुकाबले में भी, उन्होंने एक सच्ची चैंपियन टीम की तरह खेला।"
उन्होंने कहा, "आप समझ सकते हैं कि वे इस जीत के लिए कितनी भूखी थीं। 2017 से, हम लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उस समय सीओए सदस्य के रूप में अपने दिन याद हैं, जब हम इंग्लैंड में थे और आठ रनों से चूक गए थे। अब मैं बहुत खुश हूं। यह एक लंबी, लेकिन फलदायी यात्रा है। मैं शेफाली और ऋचा को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अंडर-19 विश्व कप और सीनियर वर्ग भी जीता। यह बहुत गर्व का क्षण है।"
दिग्गज महिला क्रिकेटर ने दर्शकों के समर्थन की भी सराहना करते हुए कहा कि टीम के प्रति उनके निरंतर उत्साह और समर्पण के लिए उन्हें एक उचित उपहार मिला।
रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) की शानदार पारियों की मदद से 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए।
इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 39 रन देकर 5 विकेट हासिल किए।
भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया (7 बार), इंग्लैंड (4 बार) और न्यूजीलैंड की टीमें महिला वनडे विश्व कप खिताब अपने नाम कर चुकी थीं।
--आईएएनएस
आरएसजी