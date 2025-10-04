खेल

भारत बनाम वेस्टइंडीज : 'प्लेयर ऑफ द मैच' जडेजा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में बना बड़ा रिकॉर्ड

Oct 04, 2025, 05:06 PM

अहमदाबाद, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले के 'नायक' रवींद्र जडेजा को बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। यह 10वां मौका था, जब जडेजा को इस खिताब से नवाजा गया, जिसके साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है।

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भारत में टेस्ट मैचों के दौरान सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जडेजा को 10वीं बार इस खिताब से नवाजा गया है। इस मामले में उन्होंने दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने भारत में 9 बार टेस्ट मुकाबलों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार अपने नाम किया। कुंबले के बाद इस लिस्ट में विराट कोहली (8), सचिन तेंदुलकर (8) और रविचंद्रन अश्विन (7) का नाम शामिल है।

वहीं, दूसरी ओर टेस्ट फॉर्मेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीतने वालों में जडेजा, राहुल द्रविड़ के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने 11-11 बार टेस्ट क्रिकेट में यह पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 200 टेस्ट मुकाबलों में 14 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार अपने नाम किया।

रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहली पारी में 3 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन 15 रन देकर कोई सफलता हासिल नहीं कर सके। इसके बाद जडेजा ने बल्ला थामते हुए 176 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ नाबाद 104 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ 206 रन की साझेदारी भी की।

भारत की जीत पर खुशी जताते हुए रवींद्र जडेजा ने कहा, "मैं अपनी बल्लेबाजी पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं। हमें दो महीनों का ब्रेक मिला था। इस दौरान कोई टेस्ट क्रिकेट या वनडे मैच नहीं था। मैं अपनी फिटनेस पर काम कर रहा था। मैं बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया, वहां अपनी स्किल और फिटनेस पर काम किया। कुछ साल पहले मैं आठवें और नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करता था, लेकिन अब मुझे छठे नंबर पर जगह मिल गई है।"

उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा लाल मिट्टी की पिचों पर खेलना पसंद है। यह मजेदार होता है, क्योंकि एक स्पिनर के रूप में आपको ज्यादा टर्न और उछाल मिलता है। बतौर स्पिनर, आप हमेशा यही चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसका लुत्फ उठा रहा था।"

