भारत बनाम वेस्टइंडीज : मेहमान टीम के लिए 'संकटमोचक' बने कैंपबेल-होप, पारी की हार का खतरा टाला

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में फॉलोऑन बचाने के बेहद करीब है। सोमवार को मुकाबले के चौथे दिन जॉन कैंपबेल और शाई होप की शानदार पारियों ने वेस्टइंडीज के ऊपर से पारी की हार का संकट टाल दिया है।

चौथे दिन पहले सेशन के खेल तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 252 रन बना लिए हैं। यहां से टीम इंडिया के पास महज 18 रन की लीड शेष है। जॉन कैंपबेल शतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए हैं, जबकि शाई होप अपने तीसरे टेस्ट शतक के बेहद करीब हैं।

इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की।

टीम इंडिया की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए। विपक्षी खेमे से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई। इस पारी में एलिक एथनाज ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन की पारी खेली।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 82 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा को 3 विकेट हाथ लगे। इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त हासिल कर ली।

मेजबान टीम ने मेहमानों को फॉलोऑन दिया। वेस्टइंडीज ने इस पारी में भी खराब शुरुआत की। टीम ने टैगेनारिन चंद्रपॉल (10) और एलिक एथनाज (7) के रूप में महज 35 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे।

यहां से सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन जोड़ते हुए टीम के ऊपर से पारी की हार का संकट टाल दिया।

शाई होप ने 199 गेंदों में 12 चौकों और 3 छक्कों के साथ 115 रन बनाए। चौथे दिन के पहले सेशन तक शाई होप 92, जबकि कप्तान रोस्टन चेज 23 रन बनाकर नाबाद थे।

भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर 1-1 विकेट हासिल कर चुके हैं।

टीम इंडिया ने दो मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में भारत की निगाहें 2-0 से क्लीन स्वीप पर होंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस