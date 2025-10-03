भारत बनाम वेस्टइंडीज : केएल राहुल ने लगाया 11वां टेस्ट शतक, मजबूत स्थिति में टीम इंडिया

अहमदाबाद, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन लंच ब्रेक तक 3 विकेट खोकर 218 रन बना लिए हैं। यहां से टीम इंडिया के पास 56 रन की लीड है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल टेस्ट करियर का 11वां शतक अपने नाम कर चुके हैं।

केएल राहुल 192 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद हैं। यह सलामी बल्लेबाज अब तक अपनी पारी में 12 चौके लगा चुका है। राहुल का घरेलू मैदान पर एकमात्र अन्य टेस्ट शतक दिसंबर 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। फिलहाल, उनका साथ ध्रुव जुरेल दे रहे हैं, जिन्होंने 38 गेंदों में 1 चौके के साथ 14 रन अपने खाते में जुटा लिए हैं।

भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत 121/2 के स्कोर के साथ की। मेजबान देश ने पहले सेशन में गिल के रूप में सिर्फ एक ही विकेट गंवाया। टीम इंडिया ने बल्लेबाजी के अनुकूल नजर आ रही इस पिच पर शानदार बैटिंग करते हुए पहले सेशन में 97 रन जुटाए हैं। शुक्रवार को यहां उमस है। ऐसे में गेंदबाज थोड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को अपना ही फैसला भारी पड़ा। यह टीम पहली पारी में सिर्फ 44.1 ओवर ही खेल सकी। मेहमान टीम महज 162 रन पर सिमट गई।

इस टीम के लिए जस्टिव ग्रीव्स ने 48 गेंदों में सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 26 और कप्तान रोस्टन चेज ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 40 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट मिले। इनके अलावा, कुलदीप यादव ने 2, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया।

इसके जवाब में भारतीय टीम 67 ओवरों के खेल तक 3 विकेट खोकर 218 रन बना चुकी है। भारत को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 68 रन बनाए। जायसवाल 54 गेंदों में 36 रन जुटाकर आउट हुए।

मुकाबले के दूसरे दिन भारत ने 90 के स्कोर पर साई सुदर्शन का भी विकेट गंवा दिया था, जो सिर्फ 7 रन टीम के खाते में जोड़ सके।

केएल राहुल ने यहां से कप्तान शुभमन गिल के साथ 98 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। गिल 100 गेंदों में 5 चौकों के साथ 50 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल, केएल राहुल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि वह इसे एक बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं।

वेस्टइंडीज के लिए अब तक कप्तान रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए हैं, जबकि जायडेन सील्स 1 सफलता हासिल कर चुके हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी