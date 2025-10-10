भारत बनाम वेस्टइंडीज : जायसवाल ने लगाया 7वां टेस्ट शतक, दिग्गजों की लिस्ट में शामिल

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शतक जमाया। यह जायसवाल के टेस्ट करियर का 7वां शतक रहा। इसी के साथ जायसवाल ने दिग्गजों की लिस्ट में जगह बना ली है।

यशस्वी जायसवाल 24 साल की उम्र से पहले सर्वाधिक टेस्ट शतक जमाने वाले खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलेस्टेयर कुक और केन विलियमसन भी इस लिस्ट में सात-सात शतकों के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

इस लिस्ट में 23 वर्षीय जायसवाल से ऊपर डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11) और गारफील्ड सोबर्स (9) ही हैं।

पहले दिन के दूसरे सेशन तक भारतीय टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मेजबान टीम ने 58 ओवरों में 1 विकेट गंवाकर 220 रन बना लिए हैं।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 रन जुटाए। केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। उन्होंने टी-ब्रेक तक यशस्वी जायसवाल के साथ 243 गेंदों में 162 रन जोड़े।

दूसरे सेशन की समाप्ति तक जायसवाल 162 गेंदों में 16 चौकों के साथ 111 रन बना चुके हैं, जबकि साई सुदर्शन ने 132 गेंदों में 11 चौकों के साथ 71 रन जुटाए हैं। वेस्टइंडीज की ओर से एकमात्र सफलता जोमेल वारिकन को मिली है।

भारतीय टीम सीरीज के पहले मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुकी है। पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बल्ले के साथ गेंद से भी निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिसके देखते हुए इस सीरीज में भारत का पलड़ा मेहमान टीम के सामने बेहद मजबूत नजर आ रहा है।

इस मैच में दोनों टीमें इस प्रकार हैं-

भारत की प्लेइंग इलेवन : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन : जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक एथनाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), तेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स।

