भारत बनाम साउथ अफ्रीका: विशाखापत्तनम में निर्णायक मुकाबला, टॉस और ओस की होगी अहम भूमिका

विशाखापत्तनम, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा, जिसे जीतने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम कर लेगी।

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे मैच को 17 रन से अपने नाम किया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है।

इस मुकाबले में भारत को विराट कोहली और रोहित शर्मा से बल्लेबाजी में काफी उम्मीदें होंगी। कोहली ने सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में शतक लगाया है। वहीं, रोहित ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 57 रन बनाए थे। गेंदबाजी में भारत को हर्षित राणा और कुलदीप यादव से आस होगी।

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी में एडेन मार्करम और मैथ्यू ब्रीत्जके पर निर्भर होगी। वहीं, गेंदबाजी में नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी मेजबान टीम को परेशान कर सकते हैं।

इस सीरीज में ओस ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में टॉस का रोल अहम हो सकता है। इस सीरीज में सिक्के का उछाल भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहा है। भारत वनडे फॉर्मेट में लगातार 20 टॉस गंवा चुका है।

शनिवार को यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

विशाखापत्तनम ने हाल ही में महिला विश्व कप में पांच मुकाबलों की मेजबानी की है। सभी मौकों पर, चेज करने वाली टीमों ने मुकाबला जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम के खिलाफ एक मैच में 331 रन का सफलतापूर्वक पीछा किया था।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 96 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 52 मैच साउथ अफ्रीका के पक्ष में रहे, जबकि 41 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। इनके अलावा, 3 मैच बेनतीजा रहे।

भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी।

साउथ अफ्रीकी टीम: एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्जके, देवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन, रुबिन हरमन, प्रेनेलन सुब्रायन।

