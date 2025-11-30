खेल

भारत बनाम साउथ अफ्रीका : वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया ने गंवाया लगातार 19वां टॉस

Nov 30, 2025, 04:50 PM
रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ऐसा लगातार 19वीं बार है जब टीम इंडिया ने वनडे फॉर्मेट में टॉस गंवाया। भारत इकलौता ऐसा देश है, जिसने वनडे क्रिकेट में लगातार 19 टॉस गंवाए हैं।

भारत ने साल 2023 में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल से लेकर अब तक किसी भी वनडे मैच में टॉस नहीं जीता है। इस लिस्ट में नीदरलैंड की टीम दूसरे पायदान पर है, जिसने मार्च 2011 से अगस्त 2013 के बीच लगातार 11 वनडे मुकाबलों में टॉस हारा था।

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। उनके साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस टीम में शामिल हैं। इनके अलावा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा भी भारत की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं।

ऋषभ पंत को मुकाबले में मौका नहीं मिला है। उनके स्थान पर केएल राहुल विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। भारतीय टीम इस मैच में 3 स्पिनर्स के साथ उतरी है।

टेंबा बावुमा भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच का हिस्सा नहीं हैं। उनके स्थान पर एडेन मार्करम टीम की कमान संभाल रहे हैं। मार्करम के अलावा, मेहमान टीम में रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), मैथ्यू ब्रीत्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन शामिल हैं।

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें वनडे इतिहास में अब तक 94 मैच खेली हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 51 मैच जीते, जबकि 40 मुकाबले टीम इंडिया के नाम रहे। इनके अलावा, 3 मैच बेनतीजा रहे।

रांची के इस मैदान पर बल्लेबाजी आसान नहीं है। यहां अब तक सिर्फ एक ही बार टीम ने पारी में 300 का आंकड़ा छुआ है। यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अब तक 5 में से 2 मैच जीते हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

