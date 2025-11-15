भारत बनाम साउथ अफ्रीका : टेस्ट करियर में केएल राहुल ने पूरे किए 4 हजार रन

कोलकाता, 15 नवंबर (आईएएनएस)। केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में 4 हजार रन पूरे कर लिए हैं। सलामी बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच की पहली पारी के दौरान यह मुकाम हासिल किया।

केएल राहुल टेस्ट करियर में अब तक 11 शतक और 20 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 200 टेस्ट मुकाबलों की 329 पारियों में 53.78 की औसत के साथ 15,921 रन बनाए। तेंदुलकर इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट में 15 हजार रन के आंकड़े को छुआ।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सीरीज के पहले मुकाबले की बात करें, तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में सिर्फ 55 ओवरों का ही सामना कर सकी।

एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी की। रिकेल्टन 23 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।

टीम 71 रन तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से टोनी डी जोरजी ने वियान मुल्डर के साथ चौथे विकेट के लिए 43 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस साझेदारी के टूटते ही पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

साउथ अफ्रीका के लिए इस पारी में मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि मुल्डर और जोरजी 24-24 रन बनाकर आउट हुए।

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 27 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।

इसके जवाब में भारत ने 32 ओवरों के खेल तक 1 विकेट खोकर 68 रन बना लिए हैं।

यशस्वी जायसवाल महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उस वक्त तक टीम के खाते में 18 रन ही जुड़े थे। यहां से केएल राहुल ने वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर पारी को संभाला। टीम इंडिया की कोशिश इस पारी में विशाल स्कोर बनाकर मेहमान टीम को पारी के अंतर से शिकस्त देने की होगी।

--आईएएनएस

आरएसजी