भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच : ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली को दिया अपने पहले वनडे शतक का श्रेय

रायपुर, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। दाएं हाथ के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के साथ 195 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी का श्रेय विराट कोहली को दिया है।

बुधवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों पर अपनी पहली वनडे सेंचुरी लगाई।

गायकवाड़ ने भारतीय पारी की समाप्ति के बाद ब्रॉडकास्टर्स से कहा, "जाहिर है, उनके साथ (कोहली) बैटिंग करना और शानदार साझेदारी करना एक सपना था। उन्होंने मेरी काफी मदद की। उन्होंने बताया कि मुझे कैसे गैप खोजने हैं और गेंदबाज कौन-सी लेंथ डाल सकता है। उन्होंने बताया कि मैं किस तरह अपनी तकनीक को एडजस्ट करके कम डॉट बॉल खेलते हुए रन बना सकता हूं। इसलिए यह मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत मददगार अनुभव था।"

उन्होंने कहा, "हमने छोटे-छोटे लक्ष्य तय किए थे और बस यही सोचा था कि प्रत्येक 5 ओवरों में हमें यह हासिल करना है, अगले 5 ओवरों में यह हासिल करना है। जब लगा कि हम बीच में काफी सहज हो गए हैं, और एक ऐसा चरण आया जहां गेंद ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही थी और बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, तब मैंने खुद से कहा कि मैं अपने सहज-ज्ञान पर भरोसा करूंगा, चाहे जो भी हो, देखते हैं आगे क्या होता है।"

जब गायकवाड़ से बल्लेबाजी के दौरान मैदान की कंडीशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैं पिछले मैच में एक भी रन नहीं बना सका, जिससे मैं काफी दुखी था। यह बहुत अच्छा विकेट था और हालात मेरे लिए सही थे। मैं आसानी से कुछ रन बना सकता था। इसलिए मैं पिछले मैच को लेकर बहुत दुखी था। शुक्र है कि मैंने दूसरे वनडे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से हम 350 रन के आसपास सोच रहे थे। शुक्र है कि हमने वह स्कोर बना लिया। उम्मीद है कि बुधवार की रात यहां ओस कम होगी, लेकिन निश्चित रूप से 350 रन से ज्यादा का पीछा करना बहुत मुश्किल होगा।"

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी