भारत बनाम साउथ अफ्रीका: कटक में होगी टी20 सीरीज की शुरुआत, जानिए कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

कटक, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार से पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होगी। पहला मैच बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है, जहां दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी।

भारत ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। अब मेजबान टीम टी20 सीरीज को भी अपने पक्ष में करना चाहेगी।

यहां पहली बार लाल मिट्टी की पिच तैयार की गई है, जिसमें हल्की घास भी नजर आ रही है। ऐसे में गेंदबाजों को उछाल मिल सकता है। इसे टी20 मैच में बल्लेबाजों के लिए आदर्श माना जा रहा है। अगर इस पिच पर थोड़ी नमी हो, तो यहां हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, यह पिच बिल्कुल नई है। यहां टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी चुनना पसंद कर सकता है।

कटक में मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

भारत को इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजों से उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अपना जलवा दिखा सकते हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी शानदार फॉर्म में हैं।

दूसरी ओर, देवाल्ड ब्रेविस और रीजा हेंड्रिक्स बल्लेबाजी में मेहमान टीम की आस होंगे, जबकि कॉर्बिन बॉश और लुंगी एनगिडी गेंदबाजी से मेजबान टीम को परेशान कर सकते हैं।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 18 मैच अपने नाम किए, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की। इनके अलावा, एक मैच बेनतीजा रहा है।

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर।

साउथ अफ्रीकी टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरीरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, लुथो सिपामला, ट्रिस्टन स्टब्स।

