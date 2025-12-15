खेल

भारत बनाम साउथ अफ्रीका: हार्दिक पंड्या ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में बनाया 'महारिकॉर्ड'

Dec 15, 2025, 08:09 AM

धर्मशाला, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने इतिहास रच दिया है। पंड्या ने इस मैच में ट्रिस्टन स्टब्स का इकलौता विकेट हासिल किया। इसी के साथ पंड्या ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'विकेटों का शतक' लगा दिया है।

हार्दिक पंड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,000 से ज्यादा रन और 100 विकेट हासिल करने वाले पहले सीमर बन गए हैं। उनके अलावा, तीन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी और सिकंदर रजा ने यह उपलब्धि हासिल की है।

हार्दिक पंड्या इस फॉर्मेट में 'विकेटों का शतक' लगाने वाले तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले अर्शदीप सिंह (109) और जसप्रीत बुमराह (101) ने यह मुकाम हासिल किया था।

दूसरी ओर, वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए महज 11 रन देकर 2 विकेट निकाले।

चक्रवर्ती सबसे कम मुकाबलों में 50 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 32 मुकाबलों में इस मुकाम को हासिल किया है, जबकि कुलदीप यादव 30 मुकाबलों में ऐसा कर चुके थे।

रविवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 117 रन पर सिमट गई।

मेहमान टीम 44 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। इस बीच कप्तान एडेन मार्करम ने 46 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 61 रन बनाए, लेकिन टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक नहीं पहुंचा सके।

कप्तान मार्करम के अलावा, डोनोवन फरेरा ने 20 रन की पारी खेली, जबकि एनरिक नॉर्त्जे ने 12 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन कोई अन्य बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका।

भारत की तरफ से हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला।

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। दोनों टीमें इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी

