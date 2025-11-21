भारत बनाम साउथ अफ्रीका : चोटिल रबाडा दूसरे टेस्ट से बाहर, नहीं खेल सकेंगे सीमित ओवरों की सीरीज

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा पसलियों के खिंचाव के चलते भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच और व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर हो गए हैं। सीमर लुंगी एनगिडी को चोटिल रबाडा के कवर के तौर पर पहले ही टीम में शामिल कर लिया गया है।

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, "प्रोटियाज मेडिकल टीम रबाडा की निगरानी कर रही है। चोट वाले स्थान पर लगातार तकलीफ के कारण, रबाडा को बाकी टूर से हटा दिया गया है। वह दूसरे टेस्ट के खत्म होने पर साउथ अफ्रीका लौटने से पहले प्रोटियाज मेडिकल टीम के साथ अपने चार हफ्तों के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के शुरुआती फेज को जारी रखेंगे।"

कगिसो रबाडा चोटिल होने की वजह से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भी नहीं खेल सके थे। टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद संभवत: साउथ अफ्रीकी टीम गुवाहाटी में होने वाले दूसरे और निर्णायक मैच में बिना किसी बदलाव के उतर सकती है।

साइमन हार्मर ने कोलकाता टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने मुकाबले में कुल 8 विकेट के साथ 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब अपने नाम किया था।

इस मुकाबले में लेफ्ट-आर्म सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर मार्को जेनसन ने साउथ अफ्रीका के पेस यूनिट को लीड किया था। वहीं, लेफ्ट-आर्म स्पिनर केशव महाराज ने टीम का बखूबी साथ दिया। मेहमान टीम को ऑलराउंडर वियान मुल्डर और कॉर्बिन बॉश का सपोर्ट मिला। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एनगिडी को गुवाहाटी में मौका मिल सकेगा, या फिर नहीं।

साउथ अफ्रीका ने सीरीज के पहले मैच की पहली पारी में 159 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में 189 रन बनाकर 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने दूसरी पारी में महज 153 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 124 रन का टारगेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन ही बना सकी और साउथ अफ्रीका ने 30 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली।

