भारत बनाम साउथ अफ्रीका: बाराबती स्टेडियम पहुंचे फैंस, टीम इंडिया से जीत की उम्मीदें

Dec 09, 2025, 05:43 PM

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार को बाराबती स्टेडियम में पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया जीत के साथ पांच मुकाबलों की इस सीरीज की शुरुआत करेगी।

एक फैन ने आईएएनएस से कहा, "हम इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे हैं। इस मैच को लेकर हम काफी उत्सुक हैं। हमें सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा से काफी उम्मीद है। भारत इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-0 से लीड बनाएगा।"

एक अन्य फैन ने कहा, "भारत इस मैच में 250-300 के बीच स्कोर बना सकती है, जबकि उसके गेंदबाज मेहमान टीम को 120 रन तक समेट सकते हैं।"

एक फैन ने बताया कि वह अभिषेक शर्मा की बल्लबाजी देखने स्टेडियम में आया है। उन्होंने कहा, "इस मैच में हमें अभिषेक शर्मा से उम्मीद है। हम उन्हें देखने के लिए यहां आए हैं। हार्दिक पंड्या भी लंबे वक्त बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। उनसे बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी उम्मीदें होंगी।"

भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। एक बार फिर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी की है। पंड्या सितंबर में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने फिटनेस वापस हासिल करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई।

इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा, भारत की प्लेइंग इलेवन में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और हर्षित राणा को बेंच पर बैठना पड़ा है।

वहीं, साउथ अफ्रीकी टीम चार सीमर्स के साथ इस मैच में उतरी है। टीम की कमान एडेन मार्करम के हाथ में है। इस टीम में क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, देवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फेरीरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, एनरिक नोर्त्जे और लुंगी एनगिडी शामिल हैं।

