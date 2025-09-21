खेल

भारत बनाम पाकिस्तान : 'नो हैंडशेक' कंटिन्यू, टॉस पर सूर्यकुमार यादव ने फिर नहीं मिलाया सलमान आगा से हाथ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 21, 2025, 03:41 PM

दुबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप सुपर-4 का मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमों का सुपर-4 का यह पहला मैच है। हालांकि, इस मैच में भी वही हुआ जो 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच लीग चरण के मुकाबले में हुआ था।

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले गए मुकाबले में टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। इस मैच में भी सूर्यकुमार यादव ने सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया। 14 सितंबर वाले मैच को जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी ने भी पाकिस्तानी टीम के किसी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। इसे लेकर विवाद भी हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने इसे खेल भावना का अपमान बताया था।

देखना होगा इस मैच की समाप्ति के बाद क्या खिलाड़ी हैंडशेक करते हैं, या पिछले मैच में शुरू हुई प्रथा इस मैच में भी कायम रहती है।

मैच की बात करें तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है।

दुबई की इस पिच पर एशिया कप में स्पिनर्स का दबदबा नजर आया है। यहां भले ही शुरू में रन बनाना आसान है, लेकिन जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती है, स्पिनर्स हावी होते नजर आते हैं। दुबई में रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

भारत की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

--आईएएनएस

पीएके/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...