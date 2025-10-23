भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया : विराट कोहली फिर से 'फ्लॉप', लगातार दूसरे मैच में नहीं खोल सके खाता

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लगातार दूसरे मुकाबले में बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं। कोहली ने एडिलेड में चार गेंदों का सामना किया, जिसमें खाता नहीं खोल सके। उन्हें जेवियर बार्टलेट ने एलबीडब्ल्यू आउट किया।

इससे पहले विराट कोहली पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में आठ गेंदें खेलने के बावजूद खाता नहीं खोल सके थे। उस मैच में कोहली मिचेल स्टार्क की गेंद पर अपना कैच कूपर कोनोलो को थमा बैठे थे।

विराट कोहली लंबे वक्त बाद भारतीय जर्सी में नजर आए हैं। इस सीरीज से पहले कोहली मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे, जिसमें 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही बना सके।

वनडे विश्व कप साल 2027 में खेला जाना है, लेकिन 36 वर्षीय विराट कोहली की फॉर्म ने फैंस को चिंता में डाल दिया है।

उल्लेखनीय है कि विराट कोहली उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शुमार हैं, जिन्होंने एडिलेड के मैदान पर वनडे फॉर्मेट में एक से ज्यादा शतक लगाए हैं। कोहली पांच मुकाबलों में 2 शतक के साथ इस मैदान पर 244 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका औसत 48.80 रहा है।

कोहली के अलावा ग्रीम एशले हिक, डेविड वॉर्नर और मार्क वॉ इस मैदान पर एक से ज्यादा वनडे शतक लगा सके हैं। इन सभी बल्लेबाजों ने यहां 2-2 वनडे शतक जमाए हैं।

भारतीय टीम एडिलेड में जारी दूसरे वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी करने के इरादे से उतरी है। टीम इंडिया ने पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मैच को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से गंवाया था। ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिच पर भारतीय बल्लेबाज परेशानी में नजर आए थे।

टीम इंडिया एडिलेड में अब तक 15 वनडे मैच खेल चुकी है, जिसमें उसने 9 मुकाबले जीते, जबकि पांच मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक मैच टाई रहा है।

--आईएएनएस

आरएसजी/वीसी