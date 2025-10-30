खेल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया : सीरीज में बढ़त हासिल करने उतरेंगी टीमें, क्या मौसम करेगा मजा किरकिरा?

Oct 30, 2025, 01:15 PM

मेलबर्न, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके बाद इस मैच में दोनों देश बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में सीरीज का पहला मैच पूरा नहीं हो सका था। इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया ने 9.4 ओवरों में 1 विकेट खोकर 97 रन बनाए, लेकिन बार-बार बारिश के चलते रुकावट के बाद आखिकरकार मैच रद्द कर दिया गया।

सीरीज के पहले मैच में अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि शुभमन गिल 37 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 39 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को बल्लेबाजी में सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा से उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अहम खिलाड़ी हैं।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम को बल्लेबाजी में मिचेल मार्श और टिम डेविड से उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड अपनी चमक बिखेर सकते हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 33 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा। टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 11 मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहे। शेष 2 मैच बेनतीजा रहे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में टॉस 1:15 बजे होगा, जिसके बाद 1:45 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

शुक्रवार को मेलबर्न में बारिश की आंशका है। यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

भारत की टी20 टीम : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीमः मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (पहले से तीसरे मैच तक), माहली बीअर्डमैन (तीसरे से पांचवें मैच तक), बेन ड्वारशुइस (चौथे और पांचवें मैच के लिए), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड (पहले और दूसरे मुकाबले के लिए), ग्लेन मैक्सवेल (तीसरे से पांचवें मैच तक), टिम डेविड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जांपा और तनवीर सांघा।

