भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया : 'काली पट्टी' बांधकर उतरे दोनों देश के खिलाड़ी, जानिए क्या है वजह?

Oct 31, 2025, 01:05 PM

मेलबर्न, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार को खेले जा रहे टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरे हैं। इसके जरिए खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई क्लब क्रिकेटर बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि दी है।

17 वर्षीय बेन ऑस्टिन मंगलवार को मेलबर्न आउटर ईस्ट के फर्नटरी गली में एक टी20 मैच की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान साइडआर्म से फेंकी गई एक गेंद उनकी गर्दन पर लगी, जिससे ऑस्टिन चोटिल हो गए।

भले ही बेन ऑस्टिन ने उस समय हेलमेट पहना था, लेकिन उसमें 'स्टीम गार्ड' नहीं था। यह गलती जानलेवा साबित हुई। ऑस्टिन को तुरंत मोनाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया। फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने गुरुवार को बेन के निधन की जानकारी दी।

न सिर्फ दोनों देशों के खिलाड़ी, बल्कि मैच अधिकारी भी बेन ऑस्टिन के सम्मान में इस मुकाबले के दौरान बांह पर काली पट्टियां बांधकर उतरे हैं। इससे पहले, गुरुवार को महिला विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधकर उतरी थीं।

ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। उनके अलावा, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह इस मैच का हिस्सा हैं।

वहीं, मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम में ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन और जोश हेजलवुड मौजूद हैं।

दोनों देशों के बीच 5 मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था, जिसके बाद अब दोनों देश इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगे। सीरीज के शेष तीन मुकाबले 2 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को खेले जाने हैं।

