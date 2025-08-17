खेल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 'ए' टीम मैच : एलिसा हिली का विस्फोटक शतक, ऑस्ट्रेलिया को मिली 9 विकेट से जीत

Aug 17, 2025, 08:54 AM

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। एलिसा हिली की विस्फोटक 137 रन की नाबाद पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया 'ए' महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया। तीन वनडे मैचों की सीरीज का यह आखिरी मैच था। भारतीय टीम सीरीज 2-1 से जीत चुकी है।

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। ये फैसला सही साबित नहीं हुआ। पूरी टीम 47.4 ओवर में 216 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा 59 गेंद में 52 रन की पारी खेल शीर्ष स्कोरर रहीं। यास्तिका भाटिया ने 42, नंदिनी कश्यप ने 28 और कप्तान राधा यादव ने 18 रन बनाए।

ताहलिया मैकग्रा ने 3, सिएना जिंजर, एला हेवर्ड अनिका लियार्ड ने 2-2 विकेट लिए। लुसी हैमिल्टन ने 1 विकेट लिए।

217 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिसा हिली ने 85 गेंद पर 23 चौके और 3 छक्के की मदद से 137 रन की नाबाद पारी खेली। ओपनर ताहलिया विल्सन ने 59 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी हुई। हिली के साथ राचेल 21 रन बनाकर नाबाद रहीं।

ऑस्ट्रेलिया 'ए' महिला क्रिकेट टीम भारतीय 'ए' महिला क्रिकेट टीम के साथ हुई इस सीरीज को भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी मान रही थी। यही वजह थी कि टीम में ताहलिया मैकग्रा और एलिसा हिली जैसी सीनियर टीम के खिलाड़ियों को 'ए' टीम में रखा गया था। लेकिन, तीसरे वनडे को छोड़ दें, तो शुरुआती दो मैचों में भारतीय टीम का दबदबा रहा। भारतीय टीम में शेफाली वर्मा को छोड़कर कोई भी बड़ा नाम नहीं था। इसके बावजूद टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

