बिहार के लाल ने वर्ल्ड पैरा एथेलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, घर वापसी पर जोरदार स्वागत

पटना, 28 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के लाल शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। शैलेश ने शनिवार को पुरुष हाई जंप (टी63 वर्ग) स्पर्धा में देश के लिए 'सोना' जीता। उन्होंने 1.91 मीटर की छलांग के साथ चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाया।

यह भारत के लिए इस विश्व चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल था। इससे पहले, शैलेश पैरा एथलेटिक्स 2023 में भारत को सिल्वर मेडल दिला चुके थे।

बिहार सरकार ने शैलेश को इस उपलब्धि पर 75 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है।

रविवार को शैलेश पटना पहुंचे, जहां उनका फैंस ने शानदार स्वागत किया। शैलेश ने इस अनुभव को बेहद खास बताया है।

पटना पहुंचने के बाद 25 वर्षीय शैलेश ने बताया कि बीते 6-7 महीनों से बेंगलुरु में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। मेडल जीतने के लिए उन्होंने अपना शत प्रतिशत दिया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट मिला, जिसके कारण मेडल जीतना संभव हो सका।

शैलेश ने पत्रकारों से कहा, "जब टूर्नामेंट शुरू हुआ, तो हमें यकीन था कि हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपना शत प्रतिशत दिया। होम ग्राउंड का हमें काफी सपोर्ट मिला है। भारत में इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कई बार इंजरी या आर्थिक समस्या का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अगर आप हिम्मत हारते हैं, तो आगे नहीं बढ़ सकते। देश के लिए मेडल जीतने से ज्यादा खुशी की कोई और बात नहीं।"

इस मौके पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रवींद्रन शंकरन ने कहा, "शैलेश ने पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, बल्कि 3 बार रिकॉर्ड भी तोड़ा है। बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से मदद की, जिसके चलते ही यह संभव हो सका।"

शैलेश ने पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2023 में 1.83 मीटर की जंप के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि एशियन पैरा गेम्स 2023 में 1.82 मीटर की हाई जंप के साथ गोल्ड अपने नाम किया था।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस