बिहार आकर हमेशा अच्छा लगता है : आकाश दीप

Aug 14, 2025, 11:48 AM

पटना, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप इंग्लैंड में खेली गई 5 टेस्ट मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज की समाप्ति के बाद पहली बार अपने गृह राज्य बिहार पहुंचे। आकाश दीप ने कहा कि बिहार आकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है।

एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए आकाश दीप ने कहा, "जन्मभूमि पर आकर हमेशा अच्छा लगता है। लोगों ने जितना प्यार दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है।"

इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में खेले गए सीरीज के पांचवें और निर्णायक टेस्ट में आकाश दीप ने बतौर बल्लेबाज प्रभावित किया था और दूसरी पारी में 66 रन बनाए थे, जो टीम की जीत में अहम साबित हुए थे।

इस पर उन्होंने कहा कि मैं टीम का हिस्सा हूं, टीम को जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं खड़ा रहूंगा। मैंने कोई एहसान नहीं किया है। टीम को जरूरत थी कि मैं रन बनाऊं, मैंने बनाया।

बिहार में युवाओं के लिए भविष्य में खेल की संभावना पर आकाश दीप ने कहा कि राज्य में खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। राजगीर में स्टेडियम बन रहा है। मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में राज्य से और भी खिलाड़ी उच्च स्तर पर खेलेंगे।

आकाश दीप को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। आकाश दीप को तीन टेस्ट मैचों में खेलने का मौका मिला। इसमें दो टेस्ट मैचों में भारत को जीत मिली थी और दोनों में ही आकाश दीप की बड़ी भूमिका रही थी।

भारत ने बर्मिंघम में खेला गया सीरीज का दूसरा टेस्ट 336 रन से जीता था। इस टेस्ट में आकाश दीप ने 10 विकेट लिए थे। इसके बाद भारतीय टीम ने सीरीज का पांचवां टेस्ट जीता। इस टेस्ट में आकाश ने बल्ले से कमाल दिखाया था और दूसरी पारी में बेहद अहम 66 रन बनाए थे। इसके अलावा 2 विकेट भी उन्होंने लिए थे। भारत ने यह टेस्ट 6 रन से जीत सीरीज 2-2 से बराबर की थी।

आकाश दीप बिहार के सासाराम जिले से संबंध रखते हैं। वह बंगाल की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।

2024 में टेस्ट में डेब्यू करने वाले आकाश ने अब तक 10 टेस्ट मैचों में 28 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड दौरे पर तीन टेस्ट मैचों में उन्होंने 13 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके/एबीएम

