भूमिका की सफलता नासिक के एथलीटों के लिए प्रेरणा: कोच सिद्धार्थ वाघ

नासिक, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल में नासिक की भूमिका नेहते ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका ने दौड़ में व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य और टीम गेम में रजत पदक जीता। भूमिका की सफलता पर उनके कोच सिद्धार्थ वाघ ने कहा कि उनकी सफलता नासिक के खिलाड़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा है।

सिद्धार्थ वाघ ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, भूमिका का एशियाई युवा खेल में शानदार प्रदर्शन देश के साथ-साथ पूरे नासिक के लिए गर्व का पल है। वह मेरे पास पिछले पांच साल से ट्रेनिंग ले रही है। वह 12 साल की थी, तब से मेरे यहां ट्रेनिंग कर रही है। मुझे खुशी है कि उसने देश के लिए 2 मेडल जीते। उसने खेलों इंडिया सेंटर में भी ट्रेनिंग ली है।

उन्होंने कहा कि भूमिका की सफलता नासिक के खिलाड़ियों और खासकर मेरे कोचिंग सेंटर में आने वाले एथलीटों के लिए बड़ी प्रेरणा है। सभी भूमिका की तरह ही देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं।

भारत सरकार एथलेटिक्स के क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2036 ओलंपिक का आयोजन और इसमें भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन है। इस दिशा में एशियाई युवा खेल में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन एक शुरुआत की तरह है। ये खिलाड़ी ही हमें ओलंपिक में भी मेडल दिलवाएंगे।

भूमिका के पिता संजय विनायक नेहते ने आईएएनएस से कहा कि भूमिका पिछले 4 साल से मिनाताई ठाकरे स्टेडियम में अभ्यास कर रही है। भुवनेश्वर में हुए राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में उसने गोल्ड और सिल्वर जीता। बहरीन में 200 मीटर में कांस्य और रिले में सिल्वर जीता। भूमिका 11वीं क्लास में है और साइंस में पढ़ाई कर रही है।

--आईएएनएस

पीएके/