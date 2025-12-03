बांग्लादेश टी20 विश्व कप 2026 के लिए तैयार है: लिटन दास

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने आयरलैंड को मंगलवार को खेले गए टी20 मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज जीतने के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने कहा कि उनकी टीम टी20 विश्व कप 2026 के लिए लगभग तैयार है।

लिटन दास ने कहा, "मैं चाहता था कि टीम दबाव वाली स्थितियों से निकलते हुए जीते। हम आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में उस दबाव से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन हमने वापसी की और सीरीज 2-1 से जीती।"

उन्होंने कहा, "सीरीज से कुछ सकारात्मक पहलू भी निकले हैं। हम अच्छी फील्डिंग साइड नहीं हैं, लेकिन हमने सुधार दिखाया है और सीरीज में कुछ बेहतरीन कैच पकड़े। एक साल में सबसे ज्यादा टी20 खेलने के बाद हमारे खिलाड़ी परिपक्व हुए हैं। क्षेत्ररक्षण में सुधार का श्रेय कोचिंग स्टाफ को जाता है।"

बांग्लादेश के कप्तान ने कहा, "हमारा मीडिल ऑर्डर फिलहाल स्थायी नहीं है। एक स्थान अभी भी खाली है। जैकर अली, नूरुल हसन और शमीम हुसैन को आजमाया, हालांकि शमीम को तीसरे गेम में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। सभी के रन एक साथ नहीं आएंगे। तौहीद ने इस सीरीज में अच्छा किया। महेदी, रिशाद और नसुम मेरे मैच विनर स्पिनर हैं। दो को खिलाने की स्थिति मुश्किल वाली होती है। मुझे किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन से ज्यादा इंजरी की चिंता है। बस अगले दो महीने सभी सुरक्षित रहें। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी बीपीएल में अपनी श्रेष्ठ क्रिकेट खेलें और फिर राष्ट्रीय टीम के लिए इसे दोहराएं।"

उन्होंने कहा, "सीरीज में हमने कई रिस्की बदलाव किए। हमने खेल के हर विभाग में सब कुछ आजमाया। हमारी टीम अगले टी20 विश्व कप के लिए लगभग तैयार हैं।"

बांग्लादेश का एशिया कप 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, लेकिन उसके बाद आयरलैंड पर पहले मैच में हार के बाद सीरीज जीत ने टीम को आत्मविश्वास को बढ़ाया है।

--आईएएनएस

