बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के बीच वेस्टइंडीज को मिला इस गेंदबाज का साथ

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन बांग्लादेश के खिलाफ जारी तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोमवार रात तक इस गेंदबाज के टीम से जुड़ने की उम्मीद है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एक अधिकारी ने सोमवार को क्रिकबज को अकील हुसैन के वेस्टइंडीज की टीम से जुड़ने की जानकारी दी है। इससे पहले, बीसीबी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के लिए बाएं हाथ के स्पिनर नसुम अहमद को अपनी टीम में शामिल किया था।

बाएं हाथ के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज रेमन सिमंड्स को भी वेस्टइंडीज के लिए दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। जेसन होल्डर 21 अक्टूबर को टीम में शामिल होंगे। उनके टी20 सीरीज में खेलने की उम्मीद है।

वेस्टइंडीज की टीम ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में जारी तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी है। अब दोनों देशों के बीच 21 और 23 अक्टूबर को सीरीज के शेष दो मैच खेले जाएंगे।

18 अक्टूबर को ढाका में खेले गए सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेशी टीम 49.4 ओवरों में 207 रन पर सिमट गई थी। इस टीम के लिए तौहीद हृदोय ने सर्वाधिक 51 रन बनाए, जबकि महिदुल इस्लाम अंकोन ने 46 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से जायडेन सील्स ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम महज 39 ओवरों में 133 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम की ओर से ब्रैंडन किंग ने 60 गेंदों में सर्वाधिक 44 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से रिशद हुसैन ने 9 ओवरों में 35 रन देकर 6 विकेट हासिल किए।

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमें वनडे सीरीज के बाद तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगी। यह मैच चटगांव में 27-31 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी