बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आयरलैंड पर बड़ी हार का खतरा

मीरपुर, 22 नवंबर (आईएएनएस)। शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आयरलैंड पर बड़ी हार का खतरा मंडरा रहा है। आयरलैंड ने शनिवार को समाप्त हुए चौथे दिन के खेल में अपने 6 विकेट 176 रन पर गंवा दिए थे। रविवार को मैच के पांचवें दिन आयरलैंड को जीत के लिए 333 रन की जरुरत होगी, जबकि उसके पास सिर्फ 4 विकेट हैं।

509 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों बाल्बिर्नी और पॉल स्टर्लिंग को 26 के स्कोर पर गंवा दिया। इसके बाद टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए। चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर आयरलैंड ने 6 विकेट पर 176 रन बनाए थे। हैरी टेक्टर 80 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हुए। कर्टिस कैंफर 93 गेंद पर 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ एंडी मैक्ब्रिन 11 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

बांग्लादेश के लिए ताइजुल इस्लाम ने 2, हसन मुराद ने 2 और खालिद अहमद ने 1 विकेट लिए हैं।

बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 297 रन बनाकर घोषित की थी। सलामी बल्लेबाज महमदुस हसन जॉय ने 60, शादमान इस्लाम ने 78 और मोमिनुल हक ने 87 रन की पारी खेली। पहली पारी में शतक लगाने वाले मुशफिकुर रहीम 53 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान शांतो 1 रन बनाकर आउट हुए। 4 विकेट पर 297 रन बनाकर बांग्लादेश ने पारी घोषित की थी। पहली पारी के आधार पर मिले 211 रन की बढ़त के आधार पर बांग्लादेश ने आयरलैंड को जीत के लिए 509 रन का लक्ष्य दिया था।

बांग्लादेश के पहले पारी में बनाए 476 रन के जवाब में आयरलैंड पहली पारी में 265 पर सिमट गई थी।

