बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आपा खो बैठे थे सलमान आगा, आईसीसी ने लगाई फटकार

दुबई, 20 मई (आईएएनएस)। पाकिस्तानी बल्लेबाज सलमान आगा को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन करने के लिए आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर फटकारा है।

यह घटना मंगलवार को पाकिस्तान की दूसरी पार के 82वें ओवर में हुई, जब सलमान आउट होने के बाद पवेलियन लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने बल्ले को एक विज्ञापन बोर्ड पर मार बैठे।

आईसीसी के अनुसार, सलमान ने 'खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी की आचार संहिता' के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया, जो किसी अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरणों या कपड़ों, मैदान के उपकरणों या फिक्स्चर और फिटिंग का दुरुपयोग करने से संबंधित है।

आधिकारिक फटकार के अलावा, सलमान आगा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है। यह 24 महीनों के भीतर में उनका दूसरा अपराध था, जिससे उनके कुल डिमेरिट प्वाइंट्स की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। इसी साल 13 मार्च को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच के दौरान सलमान को अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।

यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर रिचर्ड केटलबोरो और अलाउद्दीन पालेकर, थर्ड अंपायर कुमार धर्मसेना और फोर्थ अंपायर मसूदुर रहमान मुकुल ने लगाया था। सलमान ने अपना अपराध स्वीकारते हुए आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो की प्रस्तावित सजा को मान लिया। ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

उल्लेखनीय है कि आचार संहिता के तहत लेवल-1 के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम सजा के तौर पर आधिकारिक फटकार और अधिकतम सजा के तौर पर खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना, साथ ही एक या दो डिमेरिट प्वाइंट्स दिए जाते हैं।

पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 78 रन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले पाकिस्तान ने सीरीज का पहला मैच 104 रन से गंवा दिया था। इस हार के साथ पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर खिसक गया है। मौजूदा चक्र में उसने चार मुकाबलों में से केवल एक ही जीता है।

--आईएएनएस

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