बांग्लादेश बनाम आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग और कारमाइकल का अर्धशतक, पहले दिन आयरलैंड का स्कोर 270/8

सिल्हट, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट की शुरुआत मंगलवार से हुई। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आयरलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 270 रन बना लिए थे।

आयरलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और शून्य के स्कोर पर ही कप्तान एंड्रयू बाल्बिर्नी आउट हो गए। दूसरे विकेट के लिए पॉल स्टर्लिंग और केड कारमाइकल ने 96 रन की साझेदारी की। टेस्ट में दूसरे विकेट के लिए आयरलैंड की तरफ से ये सबसे बड़ी साझेदारी है। पॉल स्टर्लिंग 76 गेंद पर 9 चौके की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। ठीक एक रन बाद हैरी टैक्टर का भी विकेट गिर गया। इसके बाद कर्टिस कैंफर और कारमाइकल ने चौथे विकेट के लिए 53 रन जोड़े। टीम का स्कोर जब 150 था, कारमाइकल भी 129 गेंद पर 59 रन बनाकर आउट हो गए।

इसके बाद कैंफर ने विकेटकीपर बल्लेबाज लॉर्कन टुकर के साथ पांचवें विकेट के लिए 52 रन जोड़े। 203 स्कोर पर कैंफर 44 रन बनाकर आउट हुए। लॉर्कन टुकर भी 41 रन बनाकर छठे विकेट के रूप में आउट हुए। एंडी मैकब्रिन 5 और जॉर्डन निल 30 रन बनाकर आउट हुए। दिन का खेल समाप्त होने के समय बैरी मैक्कार्थी 56 गेंद पर 21 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम का स्कोर 8 विकेट पर 270 रन है। टेस्ट में आयरलैंड का अनुभव कम है, ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ उसने कड़ा संघर्ष दिखाया है।

बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज ने 3, हसन मुराद ने 2, हसन महमूद, नाहिद राणा और ताइजुल इस्लाम ने 1-1 विकेट लिए।

पूर्व में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच महज 1 टेस्ट मैच खेला गया है। इस टेस्ट में बांग्लादेश ने जीत हासिल की थी।

आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) का हिस्सा नहीं है। हालांकि, आयरलैंड वैश्विक पटल पर वनडे और टी20 में लगातार अच्छा कर रही है। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज टीम के आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी।

--आईएएनएस

पीएके