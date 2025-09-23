खेल

बिग बैश लीग : आगामी सीजन के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ क्रिस लिन का करार

Sep 23, 2025, 01:28 AM

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) के पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ एक सीजन के लिए करार किया है।

35 वर्षीय क्रिस लिन एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ लगातार चौथा सीजन खेलने जा रहे हैं। बीबीएल 2025 की शुरुआत 14 दिसंबर से होने जा रही है। 17 दिसंबर को एडिलेड स्ट्राइकर्स अपने अभियान की शुरुआत सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगी।

क्रिस लिन ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा, "मैं एडिलेड ओवल में वापसी करने और टीम को इस साल फाइनल तक पहुंचने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं। मैं यह देखने के लिए बेताब हूं कि 17 दिसंबर को मैदान पर हम क्या कमाल दिखा सकते हैं।"

टीम के हेड कोच टिम पेन ने कहा, "हम स्ट्राइकर्स में क्रिस लिन की वापसी से रोमांचित हैं। उनकी बल्लेबाजी के कारनामे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उनका अनुभव और नेतृत्व क्षमता टीम के उभरते खिलाड़ियों के लिए अमूल्य है। हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वह बीबीएल-15 में क्या कर सकते हैं।"

क्रिस लिन ने बिग बैश लीग में अब तक कुल 127 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 36.28 की औसत के साथ यह खिलाड़ी 3,955 रन बना चुका है। इस दौरान लिन के बल्ले से एक शतक और 31 अर्धशतक देखने को मिले हैं। क्रिस लिन ने इस लीग में अब तक 220 छक्के और 327 चौके लगाए हैं।

एडिलेड स्ट्राइकर्स ने क्रिस लिन से पहले जेसन सांघा और मैकेंजी हार्वे को अपनी टीम में शामिल किया था। जेक वेदरॉल्ड होबार्ट हरिकेन्स और ब्रेंडन डॉगेट मेलबर्न रेनेगेड्स में चले गए हैं। फ्रेंचाइजी को इंग्लैंड के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन जैसे विदेशी खिलाड़ी की भी सेवाएं मिलेंगी, जो रेड बॉल क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक की घोषणा के बाद बीबीएल सीजन के लिए उपलब्ध होंगे।

