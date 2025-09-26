7BFI Cup 2025 : अक्टूबर से शुरू होगा बीएफआई कप का पहला संस्करण

नई दिल्ली: भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) 1-7 अक्टूबर तक चेन्नई में बीएफआई कप 2025 का पहला संस्करण आयोजित करेगा, जिसमें युवा मुक्केबाजों को अपना कौशल दिखाने और नामचीन खिलाड़ियों को अपनी तैयारी परखने का मौका मिलेगा।

बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, "भारतीय मुक्केबाजी प्रगति कर रही है। बीएफआई एक एथलीट-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके बेहतर परिणाम दिख रहे हैं। बीएफआई कप 2025 इसी दिशा में एक और कदम है। यह कई युवा मुक्केबाजों को अपनी पहचान बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा।"

उन्होंने कहा, "बीएफआई कप जैसे टूर्नामेंट शीर्ष मुक्केबाजों को अपनी तैयारी परखने का मौका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही बीएफआई को नई प्रतिभाओं की पहचान करने में भी मदद करेंगे।"

बीएफआई कप 2025 सभी मुक्केबाजों के लिए सबसे प्रतिष्ठित घरेलू प्रतियोगिताओं में से एक है। विश्व मुक्केबाजी भार वर्गों के अनुरूप इस टूर्नामेंट को पुरुषों और महिलाओं के लिए 10-10 श्रेणियों में बांटा गया है। इन प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेताओं को एलीट नेशनल कैंप में जगह बनाने का रास्ता भी मिलेगा।

आठवीं एलीट नेशनल्स में टॉप-8 में जगह बनाने वाली राज्य इकाइयां या बोर्ड, साई एनसीओई और मेजबान तमिलनाडु के साथ प्रत्येक वर्ग में बीएफआई कप में एक मुक्केबाज भेज सकते हैं।

महासंघ ने बताया कि इसके अलावा, पिछली दो एलीट नेशनल चैंपियनशिप के प्रतिभागियों को भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति होगी।

साल 2024 और 2025 एशियन अंडर-22 चैंपियनशिप में भारतीय टीम के सदस्य, 2022 के बाद से किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल विजेता, गोवा और उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता और छठी यूथ नेशनल्स के पदक विजेता भी इसमें भाग लेने के पात्र होंगे। प्रविष्टियां सिर्फ आधिकारिक राज्यों और इकाइयों के जरिए ही स्वीकार्य होंगी।

हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारत इस साल के अंत में विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल की मेजबानी भी करने जा रहा है।