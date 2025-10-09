Beth Mooney Century : बेथ मूनी की पारी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक: एलिसा हिली

कोलंबो: ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच महिला विश्व कप का मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में बुधवार को खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी ने बेहतरीन शतक लगाते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई। मूनी की शतकीय पारी की कप्तान एलिसा हिली ने खूब प्रशंसा की।

एलिसा हिली ने कहा, "मुझे लगता है कि यह मेरे करियर में अब तक मून्स द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है। उसकी बदौलत, हम स्कोरबोर्ड पर पहुंच पाए। एक समय हम 150-160 के स्कोर तक पहुंचने और उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए 200 के पार पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी।"

बेथ मूनी ने अपने वनडे करियर का 5वां शतक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ मुश्किल से निकाला बल्कि एक ऐसे स्कोर पर पहुंचा दिया, जहां से टीम जीत की सोच सकती है। मूनी ने 114 गेंद पर 11 चौके लगाते हुए 109 रन की पारी खेली। वह पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुईं।

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई मूनी ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट पर 76 रन के मुश्किल हालत से निकालते हुए 9 विकेट पर 221 तक पहुंचाया। इसमें दसवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं अलाना किंग के साथ नौंवे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की अहम भूमिका रही। अलाना 49 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 51 रन बनाकर नाबाद रहीं। मूनी ने आठवें विकेट के लिए किम गार्थ (11) के साथ 39 रन की साझेदारी की। 21.2 ओवर में 76 पर 7 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 221 रन बनाए।

222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया की तरह ही हुई। पाकिस्तान ने भी 49 पर 6 और 78 रन पर अपने 7 विकेट खो दिए। ऐसी स्थिति से ऑस्ट्रेलिया निकल गई थी, पाकिस्तान नहीं निकल सकी। पाकिस्तान 36.3 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। सिद्रा अमीन 52 गेंद पर 35 रन बनाकर श्रेष्ठ स्कोरर रहीं। रमीन शमीम ने 15, फातिमा सना और नशरा संधु ने 11-11 रन बनाए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका।

बेथ मूनी प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।