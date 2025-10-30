Bengaluru Torpedoes Champion : 'एकजुटता' ने बेंगलुरु टॉरपीडोज को दिलाया पहला खिताब

खेल

हैदराबाद: बेंगलुरु टॉरपीडोज पीवीएल 2025 की चैंपियन है। बेंगलुरु ने पहली बार ये खिताब जीता है। गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने मुंबई मेटियर्स को हराया। खिताबी जीत के बाद बेंगलुरु टॉरपीडोज के मुख्य कोच डेविड ली ने टीम के खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा की।

डेविड ली ने कहा, "टीम पिछले कुछ सीजन से शानदार प्रदर्शन कर रही थी, और आखिरकार हमने खिताब पर कब्जा जमाया। फाइनल में खेलने का अनुभव खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा है, और पूरा सीजन उनकी प्रतिभा और दक्षता के मिश्रण से तय हुआ, जिससे वे भारतीय वॉलीबॉल के नए चैंपियन बने। हमारी जीत अनुशासन, प्रतिभा, आपसी तालमेल और एकजुटता का परिणाम है।"

बेंगलुरु टॉरपीडोज के लिए खिताबी जीत बिल्कुल आसान नहीं थी। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच न हारने वाली मुंबई मेटियर्स को हराकर खिताब जीता।

जोएल बेंजामिन बेंगलुरु टॉरपीडोज के लिए स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे। 22 साल के बेंजामिन ने सर्वश्रेष्ठ अटैकर के रूप में काम किया। उनकी आक्रामक शक्ति और निरंतरता विपक्षी टीमों के डिफेंडरों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल रही। फाइनल में भी उन्होंने संयम और धैर्य के साथ टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

अपने प्रदर्शन पर जोएल बेंजामिन ने कहा, "कुछ साल पहले, मैं प्राइम वॉलीबॉल लीग में खेलने का सपना देख रहा था। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। मुझे खुशी है कि मैं टीम की जीत में योगदान दे सका। हमने साथ मिलकर काम किया। पर्दे के पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे थे। चैंपियनशिप एक सामूहिक जीत थी।"

बेंगलुरु टॉरपीडोज के लिए टीआर सेथु का प्रदर्शन यादगार रहा। उन्हें सीजन का सर्वश्रेष्ठ सर्वर चुना गया। इसके अलावा मुजीब, जिष्णु, जालेन पेनरोज, मैट वेस्ट और लिबरो मिधुन का प्रदर्शन टीम के लिए उत्कृष्ट रहा।

प्राइम वॉलीबॉल लीग का यह चौथा सीजन था।

--आईएएनएस

 

 

