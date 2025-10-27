खेल

Bengaluru Torpedoes Victory : मुंबई मेटियर्स पर शानदार जीत के साथ बेंगलुरु टॉरपीडोज सीजन 4 की विजेता बनी

पीवीएल फाइनल में बेंगलुरु टॉरपीडोज की शानदार जीत
Oct 27, 2025, 05:59 AM
पीवीएल 2025: मुंबई मेटियर्स पर शानदार जीत के साथ बेंगलुरु टॉरपीडोज सीजन 4 की विजेता बनी

हैदराबाद: बेंगलुरु टॉरपीडोज ने पीवीएल 2025 का खिताब जीत लिया है। रविवार को हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में खेले गए सीजन 4 के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु टॉरपीडोज ने मुंबई मेटियर्स को 15-13, 16-4, 15-13 से हराकर खिताब जीता।

 

दोनों टीमों ने सावधानी से शुरुआत की और मध्य क्षेत्र से खेल को आगे बढ़ाया। पीटर अल्स्टेड ओस्टविक ने जोएल बेंजामिन को ब्लॉक किया, जबकि बेंगलुरु ने जिष्णु के शुभम चौधरी को ब्लॉक करके वापसी की। सेथु के सर्विस प्रेशर ने बेंगलुरु को बढ़त दिला दी, जिससे मेटियर्स को सुपर पॉइंट के लिए कॉल करना पड़ा। मेटियर्स के करीबी मुकाबले के बावजूद, बेंगलुरु के कप्तान और सेटर मैट वेस्ट के प्रभावी डिस्ट्रीब्यूशन ने टॉरपीडोज को पहला सेट जीतने में मदद की।

 

सेथु ने दूसरे सेट की शुरुआत रात के पहले सुपर सर्व के साथ की। मुंबई की लगातार अनफोर्स्ड गलतियों ने बेंगलुरु की जीत में अहम भूमिका निभाई। ओम लाड वसंत ने अपने अटैकर्स के लिए जबरदस्त खेल दिखाया, लेकिन शुभम और कप्तान अमित गुलिया ने उनके शॉट ओवरहिट कर दिए। जोएल के लगातार हमलों ने मेटियर्स के लिए विपक्षी टीम को रोकना मुश्किल बना दिया और टॉरपीडोज ने जोएल की सुपर सर्विस की मदद से दो सेट की बढ़त बना ली।

 

तीसरे सेट में जालेन पेनरोज ने भी आक्रामक रुख अपनाया और जोरदार स्पाइक्स लगाकर टॉरपीडोज ने अपनी गति बनाए रखी। शुभम के जवाबी हमले में मुंबई ने दबाव बनाना जारी रखा। कोच डेविड ली के एक जोखिम भरे सुपर पॉइंट कॉल का टॉरपीडोज को फायदा हुआ, और पेनरोज ने गेंद को बिल्कुल सही निशाने पर मारा। मुंबई द्वारा खुद एक सुपर पॉइंट जीतने के बावजूद, टॉरपीडोज ने अपना संयम बनाए रखा और चैंपियन बनी।

 

 

 

