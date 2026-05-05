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Indian Super League : बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ

बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी के बीच आईएसएल मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 06:54 AM
आईएसएल: बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ

बेंगलुरु: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2025-26 में सोमवार को बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी के बीच मुकाबला 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ।

 

 

आशिक कुरुनियन और निखिल पुजारी के चोटिल होने के कारण हेड कोच पेप मुनोज को बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा। शिवाशक्ति नारायणन और रिकी मीतेई को शुरुआती लाइन-अप में मिली। इस नई टीम 'ब्लूज' ने तुरंत ही मैच पर अपना नियंत्रण बना लिया।

 

शुरुआती 20 मिनट बेंगलुरु ने 80 प्रतिशत से ज्यादा समय तक गेंद अपने पास रखी, लेकिन गोल करने का मौका हाथ नहीं लगा। इस बीच ब्रायन सांचेज ने रयान विलियम्स के पास को ठीक से हिट नहीं किया और शिवाशक्ति का एक शानदार प्रयास क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया।

 

जैसे-जैसे पहला हाफ आगे बढ़ा, ओडिशा ने काउंटर-अटैक के जरिए अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 23वें मिनट में गोल बचाने वाला शानदार बचाव देखने को मिला, जब सिरोज कुजिएव ने तेजी से दौड़कर और शानदार टैकल करके थोइबा को एक खतरनाक स्थिति में गोल करने से रोक दिया।

 

कुछ ही पलों बाद, गुरप्रीत सिंह संधू ने पूरी ताकत से छलांग लगाकर थोइबा के नजदीकी पोस्ट पर किए गए जोरदार हमले को रोक दिया। गुरप्रीत के शानदार बचावों के बावजूद, एकाग्रता में आई एक छोटी सी चूक टीम को भारी पड़ गई।

 

आखिरकार, 34वें मिनट में मैच का पहला गोल आया। नोरम रोशन सिंह के एक गलत थ्रो-इन के कारण गेंद विरोधी टीम के पास चली गई, जिसका फायदा उठाकर रहीम अली ने तेजी से हमला करते हुए ओडिशा को बढ़त दिला दी। यह बढ़त मैच की शुरुआत में चल रहे खेल के बिल्कुल विपरीत थी।

 

हाफ-टाइम के बाद मैच का रुख एक बार फिर बदल गया। सुनील छेत्री की जगह सोहम वर्ष्णेय को मैदान पर उतारा गया। इस बदलाव का फायदा तुरंत ही मिल गया। सोहम ने मैदान पर आते ही बॉक्स के अंदर तेजी से दौड़ लगाई, जिससे कुछ ही मिनटों के भीतर विरोधी टीम से एक फाउल हो गया। इसके परिणामस्वरूप बेंगलुरु को एक पेनाल्टी मिली, जिसे ब्रायन सांचेज ने बड़ी शांति से गोल (48वें मिनट) में बदलकर मैच को फिर से बराबरी पर ला दिया।

 

इससे बेंगलुरु की तरफ से दबाव का एक जोरदार दौर शुरू हो गया, जिसमें गोल-पोस्ट ही ओडिशा का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। 55वें मिनट में हुई एक अफरा-तफरी के दौरान, सोहम के शॉट को रोककर शिवाशक्ति की ओर उछाल दिया गया, लेकिन शिवाशक्ति बस निराशा से देखते ही रह गए, क्योंकि उनका शॉट गोल-पोस्ट से टकराकर वापस आ गया।

 

64वें मिनट में गोल के फ्रेम ने 'ब्लूज' को एक बार फिर निराश किया, जब राहुल भेके ने सिरोज के सेट-पीस पर उछलकर गेंद को सिर से मारा, लेकिन उनका हेडर गोलपोस्ट से टकराकर वापस आ गया। जहां गुरप्रीत को एक बार फिर कार्तिक को बेहद करीब से गोल करने से रोकने के लिए आगे आना पड़ा, वहीं केल्विन, सांचेज और रोशन की तरफ से आखिरी मिनटों में लगातार किए गए हमलों के बाद मैच खत्म होने की सीटी बज गई।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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