Ben Stokes Contract : एशेज 2027 में खेलना चाहते हैं बेन स्टोक्स, नए केंद्रीय अनुबंध से मिले संकेत

बेन स्टोक्स ने 2027 तक इंग्लैंड बोर्ड से अनुबंध किया, एशेज खेलने के संकेत
Nov 04, 2025, 06:08 PM
एशेज 2027 में खेलना चाहते हैं बेन स्टोक्स, नए केंद्रीय अनुबंध से मिले संकेत

नई दिल्ली: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नए केंद्रीय अनुबंध का ऐलान किया है। नए अनुबंध से इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इंग्लैंड के मौजूदा टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स 2027 में आयोजित होने वाली घरेलू एशेज सीरीज खेलना चाहते हैं।

 

बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ दो साल का करार किया है। नया अनुबंध 2027 में समाप्त होता है। पिछले कुछ महीनों में इंजरी से खुद को बचाए रखने के लिए स्टोक्स ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किया है। दो साल के लिए उनका नया अनुबंध इस बात का संकेत है कि वह इंग्लैंड में 2027 में खेली जाने वाली एशेज सीरीज में खेलना चाहते हैं। स्टोक्स उन 14 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने दो साल के नए केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

 

इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का अनुबंध 2027 के अंत तक है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैकुलम और स्टोक्स की कोच और कप्तान की जोड़ी कम से कम अगले दो साल इंग्लैंड टेस्ट टीम का चेहरा रहने वाली है।

 

34 साल के बेन स्टोक्स अप्रैल 2022 में इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बने थे। ब्रेंडन मैकुलम उसी समय टेस्ट टीम के कोच बने थे। दोनों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट के तेजी से खेलने का 'बैजबॉल' अंदाज विकसित किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ है और इंग्लैंड टेस्ट टीम को इसका फायदा भी हुआ है। बेन स्टोक्स की कप्तानी में 37 टेस्ट में इंग्लैंड ने 22 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 13 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच ड्रॉ रहे हैं।

 

भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज इंग्लैंड नहीं जीत सका था। 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज, जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी है, की शुरुआत 21 नवंबर से हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतना मैकुलम और स्टोक्स की जोड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती है।

 

स्टोक्स कप्तानी के साथ-साथ एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में टीम को मजबूती देते हैं। स्टोक्स ने 115 टेस्ट मैचों में 14 शतक और 35 अर्धशतक लगाते हुए 7,032 रन बनाए हैं। साथ ही 230 विकेट लिए हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

 

 

