India Boxing 2025: बेल्ट एंड रोड यूथ बॉक्सिंग गाला में तीसरे दिन भारतीय मुक्केबाजों ने 26 पदक सुनिश्चित किए

झिंजियांग: बेल्ट एंड रोड यूथ बॉक्सिंग गाला के तीसरे दिन भारतीय बॉक्सरों ने 26 पदक पक्के कर लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर और टूर्नामेंट में 26 सेमीफाइनलिस्टों के साथ भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। भारत के 26 पदक सुनिश्चित हो गए हैं।

भारत ने प्रतियोगिता में 20 लड़कों और 20 लड़कियों सहित 58 सदस्यीय दल भेजा है, जिसे 12 कोच, 6 सहयोगी स्टाफ और 1 रेफरी एवं जज का समर्थन प्राप्त है। इस संस्करण में केवल अंडर-17 लड़के और लड़कियां ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

टीम का चयन छठी अंडर-17 जूनियर लड़के और लड़कियों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 से किया गया है, जिसमें एशियाई युवा खेलों और गैर-एशियाई युवा खेलों के भार वर्गों के पदक विजेताओं को जगह मिली है।

सेमीफाइनलिस्टों में ध्रुव खरब (46 किग्रा), उदय सिंह (46 किग्रा), फलक (48 किग्रा), पीयूष (50 किग्रा), आदित्य (52 किग्रा), उधम सिंह राघव (54 किग्रा), आशीष (54 किग्रा), देवेंद्र चौधरी (75 किग्रा), जयदीप सिंह हंजरा (80 किग्रा) और लोवेन गुलिया (+80 किग्रा) शामिल हैं। इन बॉक्सर्स ने चीन, कोरिया, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के कड़े प्रतिद्वंद्वियों को हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया।

27 अगस्त को, भारतीय जूनियर लड़कियों ने शानदार जीत के साथ रिंग में अपना दबदबा बनाया। खुशी (46 किग्रा), भक्ति (50 किग्रा), राधामणि (60 किग्रा), हर्षिका (60 किग्रा), दीया (66 किग्रा), प्रिया (66 किग्रा), लक्ष्मी (46 किग्रा), चाहत (60 किग्रा), हिमांशी (66 किग्रा), हरनूर (66 किग्रा) और प्राची खत्री (+80 किग्रा) सभी ने चीन और कोरिया के कड़े प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रभावशाली जीत हासिल की।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप से पहले एक उच्च-तीव्रता वाले संयुक्त प्रशिक्षण शिविर के लिए 27 सदस्यीय भारतीय सीनियर मुक्केबाजी दल को शेफील्ड, यूनाइटेड किंगडम भेजा है। यह कदम बीएफआई द्वारा भारतीय मुक्केबाजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन और टूर्नामेंट से पहले ही परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए सर्वोत्तम संभव तैयारी प्रदान करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।