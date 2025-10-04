बीएफआई कप 2025: हुसामुद्दीन, भावना और पार्थवी ने जीत दर्ज की

चेन्नई, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन (सर्विसेज) ने बीएफआई कप एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने शुरुआती मुकाबले में सर्विसेज के हर्ष को 5:0 से हराकर शानदार जीत हासिल की।

एलीट महिला प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अंडर-22 एशियाई कांस्य पदक विजेता भावना शर्मा (रेलवे) ने 48-51 किग्रा वर्ग में सिमरन (हरियाणा) को कड़े मुकाबले में 3:2 के विभाजित निर्णय से हराया। पार्थवी ग्रेवाल (राजस्थान) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की।

पुरुषों के ड्रॉ में, हुसामुद्दीन के अलावा, सर्विसेज के मुक्केबाजों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया और अपनी टीम की गति को और मजबूत किया। महिलाओं के मुकाबलों में गहराई और संभावनाएं दिखाई दीं, क्योंकि भावना और पार्थवी की जीत ने प्रतिभा की बढ़ती लहर को उजागर किया।

एलीट नेशनल्स में शीर्ष 8 में स्थान पाने वाले राज्य इकाइयों और बोर्डों के मुक्केबाज बीएफआई कप में भाग ले रहे हैं, जिसमें साई एनसीओई और मेजबान राज्य तमिलनाडु के मुक्केबाज भी शामिल हैं। इस सूची में पिछली दो एलीट राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रतिभागी, 2024 और 2025 एशियाई अंडर-22 चैंपियनशिप के भारतीय टीम के सदस्य और 2022 से अब तक की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता भी शामिल हैं।

गोवा और उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों तथा छठे युवा राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता इस प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना रहे हैं। सभी प्रविष्टियां आधिकारिक राज्य इकाइयों और बोर्डों के माध्यम से भेजी जाएंगी।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) 1 से 7 अक्टूबर तक चेन्नई में पहले बीएफआई कप का आयोजन कर रहा है। विश्व मुक्केबाजी मानकों के अनुरूप 10-10 भार वर्गों में एलीट पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। आयोजन के स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को एलीट राष्ट्रीय शिविर में प्रवेश मिलेगा।

--आईएएनएस

पीएके