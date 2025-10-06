बीएफआई कप 2025: अमित पंघाल सेमीफाइनल में पहुंचे, मंजू रानी और अंकुशिता ने फाइनल में जगह बनाई

चेन्नई, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल (सर्विसेज) ने रविवार को यहां बीएफआई कप 2025 के पुरुष क्वार्टर फाइनल में अपने ही साथी उस्मान अंसारी को 4:1 से हराया। एस. विश्वनाथ (सर्विसेज) ने सी. लुकास को 5:0, विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन (सर्विसेज) ने एम. हेंथोई सिंह (सर्विसेज) को 5:0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की।

महिला वर्ग में, विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंजू रानी (रेलवे) ने माही सिवाच (हरियाणा) को 5:0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व युवा चैंपियन अंकुशिता बोरो (असम) ने भी श्रेया ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) को 5:0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

पूर्व युवा विश्व चैंपियन अरुंधति चौधरी (सर्विसेज) ने दीपिका (साई) के खिलाफ 5:0 की जीत में समान रूप से प्रभावशाली प्रदर्शन किया। प्रिया (हरियाणा) ने ज्योति (दिल्ली) को 5:0 से हराया, जबकि विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता परवीन हुड्डा (साई) ने माही लामा (मध्य प्रदेश) को 5:0 के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

एलीट नेशनल्स में शीर्ष आठ में रहने वाली राज्य इकाइयों और बोर्डों की मुक्केबाज बीएफआई कप में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें साई एनसीओई और मेजबान राज्य तमिलनाडु के मुक्केबाज भी शामिल हैं। इस सूची में पिछली दो एलीट राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रतिभागी, 2024 और 2025 एशियाई अंडर-22 चैंपियनशिप की भारतीय टीम के सदस्य और 2022 से अब तक की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता भी शामिल हैं।

गोवा और उत्तराखंड में हुए पिछले दो राष्ट्रीय खेलों और छठे युवा राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता इस प्रतियोगिता को रोमांचक बना रहे हैं।

भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) 1 से 7 अक्टूबर तक चेन्नई में पहले बीएफआई कप 2025 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें विश्व मुक्केबाजी मानकों के अनुरूप 10-10 भार वर्गों में शीर्ष पुरुष और महिला मुक्केबाजों के लिए प्रतियोगिताएँ होंगी। इस आयोजन के स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को शीर्ष राष्ट्रीय शिविर में प्रवेश मिलेगा।

--आईएएनएस

पीएके