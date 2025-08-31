Beau Webster Australia Cricket: कैमरन ग्रीन और मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साथ खेल सकते हैं : ब्यू वेबस्टर

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का सपना होता है। इसके लिए वह हर अवसर की तलाश करता है और खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार भी रखता है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर का मानना है कि वह और कैमरन ग्रीन एक साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकते हैं। ग्रीन भी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी करते हैं।

ब्यू वेबस्टर ने कहा कि अगर हम टॉप छह बल्लेबाजों की सूची में आ जाएं तो एक साथ खेलना मुमकिन है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज में ब्यू वेबस्टर को मौका मिलने की संभावना कम है। वहीं, कैमरन ग्रीन की जगह तय मानी जा रही है। ग्रीन पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं, लेकिन जल्द ही गेंदबाजी भी शुरू करने वाले हैं।

वेबस्टर ने कहा, "यह एक बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है, जहां आपके पास कैमरन ग्रीन जैसा खिलाड़ी है जो गेंदबाजी नहीं कर रहा था, और इसी तरह मुझे मौका मिला। अब चयनकर्ताओं को छठे नंबर की जगह के लिए एक कठिन फैसला लेना पड़ सकता है।"

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि हम दोनों टीम में फिट हो पाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम देश के सर्वश्रेष्ठ छह बल्लेबाज हैं, तो दो ऑलराउंडर रखना कोई बड़ी बात क्यों नहीं है। अगर हम रन बना रहे हैं, तो गेंद से जो भी लाएंगे, वह बस एक अतिरिक्त बोनस होगा।"

वेबस्टर ने सेन तासी के ब्रेकफास्ट शो में कहा कि उन्हें चयनकर्ताओं से चयन की उम्मीद है। शेफील्ड शील्ड में प्रदर्शन भी काफी अहम होगा।

31 साल के ब्यू वेबस्टर ने 7 टेस्ट मैचों में 4 अर्धशतक लगाते हुए 381 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 72 है। वहीं उन्होंने 8 विकेट भी लिए हैं। बात अगर कैमरन ग्रीन की करें तो 26 साल के इस खिलाड़ी ने 32 टेस्ट की 51 पारियों में 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाते हुए 1,565 रन बनाए हैं और 35 विकेट लिए हैं। एशेज में कैमरन ग्रीन और वेबस्टर में से किसी को जगह मिलेगी या दोनों को, ये देखना अहम होगा।