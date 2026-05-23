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बैडमिंटन: मलेशिया मास्टर्स फाइनल में दिखेगा चीनी शटलरों का दबदबा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:14 PM

कुआलालंपुर, 23 मई (आईएएनएस)। मलेशिया की राजधानी में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड सीरीज इवेंट के शनिवार को हुए सेमीफाइनल मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद, चीनी शटलर्स ने 2026 मलेशिया मास्टर्स के चार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

पुरुष एकल में, ली शिफेंग ने अपने हमवतन हू जेआन को 21-17, 21-16 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जहां रविवार को उनका मुकाबला थाईलैंड के पैनिटचाफोन टीरारत्सकुल से होगा। महिला एकल की स्टार चेन युफेई ने जापान की हिना अकेची को 21-11, 21-14 से आसानी से हरा दिया और अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा।

महिला डबल्स में, चेन फानशुतियन और लुओ जुमिन ने वापसी करते हुए अपनी ही देश की जोड़ी बाओ लिजिंग और काओ जीहान को 18-21, 21-9, 21-19 से हराया। इसके साथ ही फाइनल में उनका मुकाबला जापान की सायाका हिरोटा और अयाको साकुरामोटो से होगा।

मिश्रित डबल्स में गाओ जियाक्सुआन और वेई याक्सिन की जोड़ी ने डेनमार्क के मैथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्जेंड्रा बोजे की जोड़ी को 22-24, 21-16, 21-18 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। चैंपियनशिप मैच में उनका मुकाबला थाईलैंड के पक्कापोन टीरारत्सकुल और सैपसिरी टीरारत्तनचाई से होगा।

इससे पहले, शुक्रवार को चीनी शटलर्स ने क्वार्टरफाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा दिया था।

पुरुष एकल के वर्ल्ड जूनियर चैंपियन हू जेआन ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 14-21, 21-13, 21-16 से हराया, जबकि ली शिफेंग ने फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव को 21-18, 15-21, 21-5 से हराया।

महिला एकल की खिलाड़ी चेन युफेई ने थाईलैंड की पिचामोन ओपाटनिपुथ को 21-19, 21-9 से हराया। महिला युगल जोड़ी बाओ लिजिंग और काओ जिहान ने चीनी ताइपे की चेन यान फी और सुन लियांग चिंग को 21-14, 18-21, 21-15 से हराया, जबकि चेन फांशुटियन और लुओ जुमिन ने जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को 24-22, 21-18 से हराया।

मिश्रित युगल जोड़ी गाओ जियाक्सुआन और वेई याक्सिन ने मलेशिया के चेन तांग जी और तोह ई वेई को 21-18, 21-16 से हराया, जबकि गुओ शिनवा और चेन फांगहुई ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाई को 23-21, 22-20 से हराया।

--आईएएनएस

पीएके

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