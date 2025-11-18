बैडमिंटन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद करेगा 'खिलाड़ी प्रो', केबीए ने किया करार

बेंगलुरु, 17 नवंबर (आईएएनएस)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए एथलीटों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने वाले प्लेटफॉर्म खिलाड़ी प्रो (केप्रो) ने खिलाड़ियों के डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक बैडमिंटन संघ (केबीए) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत टेक्नोलॉजी आधारित इनसाइट्स को कर्नाटक के बैडमिंटन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा।

पहले चरण में 1,000 से अधिक खिलाड़ियों को डाटा-बैक्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग सपोर्ट के साथ सशक्त बनाया जाएगा।

इसके जरिए केबीए खिलाड़ियों की ऑन-कोर्ट मूवमेंट, एक्यूरेसी, ग्रिप और शॉट पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए 'खिलाड़ी प्रो' के मोबाइल फर्स्ट एआई असेसमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, जिसे चैंपियन कोच के एक्सपर्ट फीडबैक मिलेंगे।

खिलाड़ी प्रो के सीईओ और संस्थापक उत्कर्ष यादव ने कहा, "केबीए के साथ यह साझेदारी हमारे साझा दृष्टिकोण को और पुख्ता करती है। खिलाड़ी प्रो में, हमारा लक्ष्य उन्नत प्रदर्शन विश्लेषण को न केवल पेशेवर खिलाड़ियों के लिए, बल्कि हर खिलाड़ी के लिए सुलभ बनाना है। हमारा मानना ​​है कि प्रत्येक एथलीट अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए डाटा आधारित फीडबैक का हकदार है। केबीए के साथ मिलकर हम इस दिशा में नए मानक स्थापित कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और कोचिंग मिलकर भारत में जमीनी स्तर पर एलीट बैडमिंटन ट्रेनिंग को बेहतर बना सकते हैं।"

इस पहल के तहत सालाना 3,000 से ज्यादा मूल्यांकन की उम्मीद है, जिससे प्रदर्शन संबंधी जानकारी को और अधिक मापने योग्य और क्रियान्वित किया जा सकेगा।

एआई संचालित बैडमिंटन टूर्नामेंट किडमिंटन स्टार्स ने युवा टैलेंट की खोज और विकास के तरीके को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसकी सफलता के बाद खिलाड़ी प्रो अब कर्नाटक के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए डाटा संचालित खिलाड़ी मूल्यांकन और प्रदर्शन संबंधी जानकारी प्रदान कर सकेगा।

केबीए के सचिव राजेश रेड्डी ने कहा, "हमारा मिशन प्रत्येक एथलीट की जर्नी में मदद करना है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में इस मिशन को पूरा करने के लिए एआई और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना जरूरी है। कर्नाटक की बैडमिंटन कम्यूनिटी के लिए विश्वस्तरीय एआई असेसमेंट टेक्नोलॉजी लाने के लिए 'खिलाड़ी प्रो' के साथ साझेदारी कर हमें गर्व हो रहा है। यह सहयोग खिलाड़ियों को अपने खेल को गहराई से समझने में मदद करने के साथ सुधार के लिए एक ठोस रोडमैप प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाना, खेल को आगे बढ़ाना और हमारे युवा एथलीट को वह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देना हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके वे हकदार हैं।"

इस पहल के साथ केबीए और 'खिलाड़ी प्रो' खेल विकास में एआई को एकीकृत करने और कर्नाटक के बैडमिंटन इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। खिलाड़ी प्रो का प्लेटफॉर्म एआई, कंप्यूटर विजन और एक्सपर्ट एनालिटिक्स को मिलाकर स्केलेबल और सुलभ मूल्यांकन प्रदान करता है। बैडमिंटन के अलावा कंपनी एथलेटिक्स, फिटनेस, क्रिकेट और गोल्फ में भी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए काम कर रही है।

--आईएएनएस

आरएसजी/वीसी