बैडमिंटन: 'इससे खेल कमजोर होगा', विमल कुमार ने नए '3x15 स्कोरिंग सिस्टम' की आलोचना की

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय बैडमिंटन कोच विमल कुमार ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नए 3x15 स्कोरिंग सिस्टम को शुरू करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि नए नियम से खेल कमजोर होगा। कुमार ने काउंसिल मेंबर्स से इस प्रस्ताव को मिले सपोर्ट पर चिंता जताई।

विमल कुमार ने कहा, "बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के स्कोरिंग सिस्टम में बदलाव करने के फैसले से बहुत निराश हूं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि काउंसिल मेंबर्स से इसे जबरदस्त समर्थन मिला है। मौजूदा फॉर्मेट ने सभी खेलने के स्टाइल में, खासकर मेन इवेंट्स—पुरुष और महिला एकल में एक जैसा मौका सुनिश्चित किया। स्किल, लचीलापन, फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ हमेशा हमारे खेल की खासियत रही है। अवधि को असरदार तरीके से कम करके (असल में एक गेम जितना खेलने का समय—18 अंक हटाकर), बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन इवेंट्स को कमजोर करने का रिस्क उठा रहा है।"

उन्होंने कहा, "यह कहना कि इससे शुरुआती उत्साह पैदा होगा छोटी सोच वाला लगता है। बैडमिंटन में एक्साइटमेंट की कभी कमी नहीं रही। इस खेल ने लगातार इंटेंसिटी है, जिसकी बराबरी बहुत कम खेल कर सकते हैं। अगर बदलाव जरूरी था, तो एकल की इंटीग्रिटी को बनाए रखते हुए, इसे चुनिंदा डबल्स फॉर्मेट में क्यों नहीं लागू किया गया? यह ज्यादा संतुलित तरीका होता।"

स्कोरिंग सिस्टम के अलावा, कुमार ने इस खेल में कुछ और गहरी दिक्कतों पर भी जोर दिया, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पुरस्कार राशि की कमी, एकल में सीमित इनाम और अंपायरिंग के फैसलों के लिए रिव्यू सिस्टम का न होना शामिल है।

विमल कुमार ने एक्स पर लिखा, "बैडमिंटन को दुनिया के सबसे मुश्किल खेलों में से एक माना जाता है। 90 मिनट के एकल मैच में लगभग एक घंटे का शटल खेल में हो सकता है—जो कई लंबे समय तक चलने वाले खेलों से कहीं ज्यादा है। फिर भी, इन खास बातों को मजबूत करने के बजाय, इस तरह के फैसलों से उन्हें कमजोर करने का खतरा है। खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है कि वे खुद को ढाल लें—लेकिन उनकी बात शायद ही सुनी जाती है। जहां दूसरे वैश्विक खेल एथलीटों को मजबूत बनाकर, अंपायरिंग को बेहतर बनाकर और दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं बैडमिंटन उल्टी दिशा में जा रहा है। यह देखकर दुख होता है कि एक ऐसा खेल जिसे इतने जोश के साथ फॉलो किया जाता है—खासकर पूरे एशिया में—उसे उन वजहों से बदला जा रहा है जो उसकी असली चुनौतियों को नहीं सुलझातीं। यह इवोल्यूशन नहीं है। यह डाइल्यूशन है।"

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने शनिवार को गेम स्कोर करने के तरीके में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी। जनवरी 2027 से, अपने सदस्य एसोसिएशन से काफी सपोर्ट मिलने के बाद एक नया 3x15-अंक सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा।

डेनमार्क के हॉर्सेंस में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की सालाना आम मीटिंग में, यह प्रस्ताव 198-43 वोटों से पास हुआ, जो लंबे समय से चले आ रहे 3x21-पॉइंट फॉर्मेट को बदलने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत से कहीं ज्यादा है।

यह बदलाव फेडरेशन की इस खेल को और मॉडर्न बनाने की कोशिश के तहत कुछ टूर्नामेंट में एक साल से ज्यादा समय तक टेस्टिंग के बाद आया है। नए स्ट्रक्चर के साथ, मैच 15 अंक तक बेस्ट-ऑफ-थ्री गेम के तौर पर खेले जाएंगे, लेकिन अगर स्कोर बराबर रहता है, तो वे 21 अंक तक जा सकते हैं।

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मानना ​​है कि इस बदलाव से गेम छोटे, शार्प और फैन्स के लिए ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे, और इससे खिलाड़ियों को खेल की शारीरिक जरूरतों से बेहतर तरीके से निपटने में भी मदद मिलेगी।

--आईएएनएस

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