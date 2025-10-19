खेल

बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप: फाइनल में हारीं तन्वी शर्मा, रजत जीतने वाली पांचवीं भारतीय बनीं

Oct 19, 2025, 05:25 PM

गुवाहाटी, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग के फाइनल में तन्वी शर्मा को थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त अन्यापत फिचितप्रीचासाक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रविवार को खेले गए मुकाबले में तन्वी को फिचितप्रीचासाक ने 15-7, 15-12 से हराया। मुकाबला 28 मिनट तक चला। तन्वी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

तन्वी ने अन्यापत के खिलाफ शुरुआती गेम में सतर्क शुरुआत की। उन्हें थाई शटलर के चतुर ड्रॉप शॉट का सामना करने में संघर्ष करना पड़ा। कई अनफोर्स्ड गलतियां करते हुए वह 8-5 से पीछे हो गईं। अन्यापत ने इस बढ़त का फायदा उठाया और पहला गेम आसानी से जीत लिया।

दूसरे गेम की शुरुआत भी कुछ इसी तरह हुई जब तन्वी ने गलत दिशा में लगे स्मैश से पहला अंक गंवा दिया। हालांकि, उन्होंने जल्द ही अपनी लय पकड़ ली और लगातार पांच अंक बनाकर घरेलू दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अन्यापत ने लगातार तीन अंक बनाए, लेकिन तन्वी मध्य-खेल ब्रेक तक तीन अंकों की बढ़त बनाए रखने में सफल रहीं।

हालांकि, उनकी यह गति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कई अनफोर्स्ड गलतियों के कारण अन्यापत ने स्कोर 8-8 से बराबर कर दिया और एक बार फिर नियंत्रण हासिल कर लिया। तन्वी की वापसी की कोशिशों के बावजूद, थाई शटलर ने अपना संयम बनाए रखा और मैच अपने नाम कर लिया।

जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली वह पांचवीं भारतीय और तीसरी महिला शटलर बनीं।

तन्वी के अलावा साइना ने 2006 में, अपर्णा पोपट ने 1996 में, सिरिल वर्मा ने 2015 में, और शंकर मुथुसामी ने 2022 में रजत पदक जीता था। इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय साइना नेहवाल हैं। नेहवाल ने 2008 में खिताब जीता था।

