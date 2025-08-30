बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप: पीवी सिंधु को मिली हार, सात्विक-चिराग पर टिकी भारत की उम्मीद

पेरिस, 29 अगस्त (आईएएनएस)। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु की बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025 में पदक जीतने की उम्मीद टूट गई है। शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु को इंडोनेशिया की नौवीं वरीयता प्राप्त पुत्री कुसुमा वर्दानी से हार का सामना करना पड़ा।

एक घंटे चार मिनट तक चले कड़े मुकाबले में वर्दानी ने सिंधु को 14-21, 21-13, 16-21 से हराया।

सिंधु मैच की शुरुआत में अपने लय में नजर नहीं आईं। एक समय स्कोर 6-6 से बराबर था, लेकिन वर्दानी ने ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बना ली। पहला गेम सिंधु 21-14 से हारीं। दूसरे सेट में सिंधु ने वापसी की और 21-13 से जीत हासिल की, लेकिन तीसरे और निर्णायक सेट में सिंधु फिर पिछड़ गईं और वर्दानी ने 16-21 से जीत हासिल करते हुए मैच अपने नाम कर लिया।

इस हार के साथ ही सिंधु चीन की झांग निंग का एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गईं।

दरअसल, सिंधु और झांग निंग दोनों के पास विश्व चैंपियनशिप में 5-5 पदक हैं। सिंधु अगर यहां खिताब जीतती तो उनका छठा खिताब होता।

सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप 2013 और 2014 में कांस्य, 2017 और 2018 में रजत और 2019 में स्वर्ण पदक जीता था।

पीवी सिंधु का पिछले कुछ समय से प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। पिछले नौ टूर्नामेंटों में वह दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। पेरिस ओलंपिक में भी सिंधु को निराशा हाथ लगी थी। सिंधु की फॉर्म ने महिला एकल मैचों में भारत की चिंता बढ़ा दी है।

इससे पहले, भारत की मिश्रित युगल जोड़ी तनिषा क्रैस्टो और ध्रुव कपिला क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गईं।

भारत की उम्मीद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी से है। इनका सामना मलेशिया के आरोन चिया और वू यिक सोह से होना है।

--आईएएनएस

पीएके/एएस