बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप : क्वार्टर फाइनल में हार के साथ थमा ध्रुव-तनिषा का अभियान

Aug 29, 2025, 10:51 AM

पेरिस, 29 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो का बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में सफर शुक्रवार को मलेशियाई जोड़ी चेन टैंग जी और तोह ई वेई से सीधे गेम में हार के साथ थम गया।

ध्रुव-तनिषा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनने से सिर्फ एक जीत दूर थे। लेकिन, उन्हें मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ 15-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा।

16वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी, जिसे शुरुआती दौर में बाई मिली थी, ने अपने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत आयरिश जोड़ी जोशुआ मैगी और मोया रयान पर शानदार जीत के साथ की।

इसके बाद उन्होंने हांगकांग, चीन की पांचवीं वरीयता प्राप्त तांग चुन मान और त्से यिंग सुएट की जोड़ी को हराकर उलटफेर किया। पहला गेम हारने के बाद, भारतीयों ने संयम बनाए रखा और 19-21, 21-12, 21-15 से मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

हालांकि, टूर्नामेंट में भारत का अभियान समाप्त नहीं हुआ है। सभी की निगाहें दो बार की पदक विजेता पीवी सिंधु और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष युगल जोड़ी पर टिकी हैं। वे सेमीफाइनल में जगह पक्की करने और पेरिस में देश के शानदार प्रदर्शन में और इजाफा करने की कोशिश करेंगे।

सिंधु, जिन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का शानदार नमूना पेश करते हुए टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदारों में से एक, विश्व की दूसरे नंबर की चीनी खिलाड़ी वांग झी यी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था, अब महिला एकल में इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वर्दानी से भिड़ेंगी।

इस बीच, सात्विक और चिराग पुरुष युगल में मलेशिया के दूसरे वरीय आरोन चिया और सोह वूई यिक से भिड़ेंगे।

भारतीय पुरुष जोड़ी ने गुरुवार को छठी वरीयता प्राप्त वांग चांग और लियांग वेई केंग की जोड़ी को 19-21, 21-15, 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

