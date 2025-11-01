Asia Cup Trophy: 'एशिया कप ट्रॉफी' सौंपने में देरी, आईसीसी बैठक में मुद्दा उठाएगा बीसीसीआई

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बोर्ड आईसीसी की तिमाही बैठक में पुरुष टी20 एशिया कप 2025 की ट्रॉफी सौंपने में हुई देरी पर औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज कराएगा। यह बैठक 4-7 नवंबर तक दुबई में आयोजित की जाएगी।

बीसीसीआई सचिव ने शनिवार को आईएएनएस को बताया, "मैंने बीसीसीआई की ओर से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम अगले 2-3 दिन और इंतजार करेंगे। अगर हमें ट्रॉफी वापस नहीं मिलती, तो हम 4 नवंबर से शुरू होने वाली आईसीसी बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे। फिलहाल हम अगले दो दिनों का इंतजार कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने 10 दिन पहले एसीसी को एक पत्र भेजा है। अगर ट्रॉफी नहीं आती, तो हम आईसीसी के सामने अपनी शिकायत रखेंगे, क्योंकि वह क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है।"

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के खिताबी मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी थी। इसके बाद टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

नौवां एशिया कप खिताब जीतने के बाद जब भारत ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार किया, तो अफरा-तफरी मच गई। कुछ देर बाद अधिकारी ट्रॉफी वापस अपने साथ ले गए। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के बगैर ही जीत का जश्न मनाया।

पिछले महीने ऐसी खबरें आई थीं कि मोहसिन नकवी ने 10 नवंबर को ट्रॉफी सौंपने के अपने इरादे की जानकारी दी थी।

एसीसी अध्यक्ष ने कथित तौर पर इस महीने दुबई में एक कार्यक्रम आयोजित करने की पेशकश की है, जहां एशिया कप भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को सौंपा जा सके। यह कार्यक्रम महाद्वीपीय संस्था और बीसीसीआई के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के बाद प्रस्तावित किया गया था।

भले ही बीसीसीआई ने ट्रॉफी और विजेताओं के पदकों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एसीसी को औपचारिक रूप से पत्र लिखा था, लेकिन मामला अभी तक अनसुलझा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकवी ने ट्रॉफी को एसीसी मुख्यालय से किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है।